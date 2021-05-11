https://ria.ru/20210511/belorussiya-1731718800.html

Белорусскому оппозиционеру Знаку предъявили окончательное обвинение

Белорусскому оппозиционеру Знаку предъявили окончательное обвинение

Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, юристу штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Максиму Знаку предъявлено... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:24

2021-05-11T09:24

2021-05-11T09:24

максим знак

виктор бабарико

кгб белоруссии

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, юристу штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Максиму Знаку предъявлено окончательное обвинение, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский."Максиму Знаку было предъявлено так называемое окончательно обвинение... Защитникам Максима Знака, объявлено об окончании предварительного расследования. Это значит, что орган следствия считает все следственные действия выполненными и намерен передать дело прокурору для направления в суд", - написал Лаевский в своем telegram-канале. Он отметил, что защиту начали знакомить с материалами дела."По итогам ознакомления мы вправе ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преследования, например, в связи с отсутствием состава преступления, о чем мы ранее уже неоднократно заявляли и в чем мы абсолютно убеждены", - подчеркнул защитник.Он уточнил, что по инкриминируемым статьям окончательное обвинение "не отличается от того обвинения, которое обжаловано в марте, есть некоторые отличия по тексту". Лаевский добавил, что окончательное обвинение защита обжаловала как руководству Следственного комитета, так и в Генеральную прокуратуру. Адвокат считает, что "обвинение лишено какой-либо конкретики, состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чём именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления". "В обвинении на много страниц описываются какие-то события и действия иных лиц, которые не образуют преступления и не имеют отношения к обвиняемому", - подчеркнул Лаевский.Он не считает доказанными следствием обвинения Знака в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования, а также в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности."Максим под стражей восемь месяцев, и за это время не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления. Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно, оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, и потому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено", - подчеркнул Лаевский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами августовских выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии вскоре возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Знак был задержан в сентябре 2020 года, с тех пор его заключение под стражей неоднократно продлевалось. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и находится под стражей. В феврале суд начал рассмотрение его дела.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/belorussiya-1599918552.html

https://ria.ru/20210507/prigovor-1731423830.html

https://ria.ru/20210505/politsiya-1731211849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, виктор бабарико, кгб белоруссии, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире