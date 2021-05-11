https://ria.ru/20210511/aviaperelety-1731733109.html

Эксперты рассказали, сколько российских туристов боятся перелетов

Эксперты рассказали, сколько российских туристов боятся перелетов

Приступы аэрофобии знакомы каждому третьему российскому путешественнику, сообщает Туту. ру. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:47

2021-05-11T13:47

2021-05-11T13:47

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Приступы аэрофобии знакомы каждому третьему российскому путешественнику, сообщает Туту. ру.Специалисты компании провели исследование среди 3069 пользователей и выяснили, что треть из них испытывают сложные чувства, поднимаясь на борт самолета.Каждый пятый (21 процент) турист отметил, что летать страшно, но они все равно это делают. Каждый десятый респондент сообщил, что из-за негативных эмоций выбирает для поездки любой вид транспорта, кроме авиационного.Более половины респондентов рассказали, что они летать не боятся. Каждый десятый не знает, есть ли у него аэрофобия: они или не имеют такого опыта, или просто не задумывались о рисках. Пять процентов опрошенных сообщили, что когда-то у них был страх полетов, но его удалось побороть. Самые распространенные техники борьбы с аэрофобией — молитва, успокоительные средства, алкоголь и определенные методики самоконтроля (медленный счет до десяти, глубокое дыхание, мысли о хорошем).

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм