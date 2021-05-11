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Врач назвала опасные для аллергиков продукты
Врач назвала опасные для аллергиков продукты
Какие продукты лучше навсегда исключить из рациона людям с аллергией на пыльцу, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T02:10
2021-05-11T02:10
клиника "см-доктор"
дали мачарадзе
россия
аллергия
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Какие продукты лучше навсегда исключить из рациона людям с аллергией на пыльцу, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники "СМ-Доктор", профессор Дали Мачарадзе.По ее словам, у людей с аллергией на определенные виды пыльцы может возникнуть аналогичная реакция на некоторые продукты, так называемая перекрестная аллергия, так что от них придется отказаться.Эти фрукты и овощи не следует употреблять как в сыром виде, так и в виде соков, особенно свежевыжатых — молекулы аллергенов в пыльце и в этих продуктах одинаковые, уточнила специалист.По словам Мачарадзе, при аллергии на пыльцу злаковых трав ‒ это уже следующая волна цветения — следует отказаться от меда, поскольку пчелы собирают в том числе и пыльцу злаковых трав."При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания", — пояснила врач.Третья волна цветения — это пыльца сорных растений, продолжила Мачарадзе.Врач добавила, что подавить или снизить реакцию на пищевые аллергены способны лекарственные препараты. Если нет возможности исключить контакт с каким-то веществом, то можно также попробовать аллерген-специфическую иммунотерапию. Ее цель — приучить организм пациента к веществу, к которому у него повышенная чувствительность. Постепенно увеличивая дозу, можно изменить отношение организма к аллергену, объяснила Мачарадзе.
https://rsport.ria.ru/20210503/allergiya-1730968072.html
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клиника "см-доктор", дали мачарадзе, россия, аллергия, здоровье, еда, питание, общество

Врач назвала опасные для аллергиков продукты

02:10 11.05.2021
 
© Fotolia / PenyushkinЖенщина с аллергией на пыльцу
Женщина с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Fotolia / Penyushkin
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Какие продукты лучше навсегда исключить из рациона людям с аллергией на пыльцу, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники "СМ-Доктор", профессор Дали Мачарадзе.
По ее словам, у людей с аллергией на определенные виды пыльцы может возникнуть аналогичная реакция на некоторые продукты, так называемая перекрестная аллергия, так что от них придется отказаться.

"Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки", — отметила Мачарадзе.

Эти фрукты и овощи не следует употреблять как в сыром виде, так и в виде соков, особенно свежевыжатых — молекулы аллергенов в пыльце и в этих продуктах одинаковые, уточнила специалист.
По словам Мачарадзе, при аллергии на пыльцу злаковых трав ‒ это уже следующая волна цветения — следует отказаться от меда, поскольку пчелы собирают в том числе и пыльцу злаковых трав.
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"При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания", — пояснила врач.
Третья волна цветения — это пыльца сорных растений, продолжила Мачарадзе.

"Основные аллергены — это амброзия, полынь, особенно для южных регионов нашей страны. Самые сильные перекрестно реагирующие продукты — это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специями нельзя пользоваться", — отметила специалист.

Врач добавила, что подавить или снизить реакцию на пищевые аллергены способны лекарственные препараты. Если нет возможности исключить контакт с каким-то веществом, то можно также попробовать аллерген-специфическую иммунотерапию. Ее цель — приучить организм пациента к веществу, к которому у него повышенная чувствительность. Постепенно увеличивая дозу, можно изменить отношение организма к аллергену, объяснила Мачарадзе.
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Клиника "СМ-Доктор"Дали МачарадзеРоссияАллергияЗдоровьеЕдаПитаниеОбщество
 
 
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