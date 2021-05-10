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При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате взрыва у полицейского участка в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV) со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T00:14
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва у полицейского участка в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV) со ссылкой на полицию.Сообщается, что взрыв произошел в воскресенье у полицейского участка в столичном округе Вабери - взорвался заминированный автомобиль, въехавший в ворота участка. В результате взрыва погиб&nbsp;в том числе начальник полиции округа.
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могадишо, сомали, взрыв, в мире

При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек

00:14 10.05.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва у полицейского участка в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV) со ссылкой на полицию.
Сообщается, что взрыв произошел в воскресенье у полицейского участка в столичном округе Вабери - взорвался заминированный автомобиль, въехавший в ворота участка. В результате взрыва погиб в том числе начальник полиции округа.
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МогадишоСомалиВзрывВ мире
 
 
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