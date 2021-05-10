Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/vstrecha-1731671804.html
Постпред России рассказал о встрече с делегацией из США по ядерной сделке
Постпред России рассказал о встрече с делегацией из США по ядерной сделке
Делегации России и США на переговорах по ядерной сделке с Ираном на встрече в понедельник обменялись взглядами и обсудили уже достигнутый прогресс, заявил... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:04
2021-05-10T17:33
иран
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Делегации России и США на переговорах по ядерной сделке с Ираном на встрече в понедельник обменялись взглядами и обсудили уже достигнутый прогресс, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию."Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия был деловой и полезной", - написал Ульянов в Twitter.Он также сообщил, что провел встречу с политдиректорами Франции, Германии и Великобритании, возглавляющими делегации этих стран на переговорах по полному восстановлению СВПД. "У нас состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии дел и вопросах, которые необходимо урегулировать для достижения нашей общей цели", - сообщил российский постпред.В столице Австрии проходят регулярные очные заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Как ранее заявлял Ульянов, участники переговоров нацелены достичь договоренности до конца мая.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html
https://ria.ru/20210430/putin-1730684142.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0969267c60ecf85e0e3495681b79d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, сша, в мире

Постпред России рассказал о встрече с делегацией из США по ядерной сделке

17:04 10.05.2021 (обновлено: 17:33 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Делегации России и США на переговорах по ядерной сделке с Ираном на встрече в понедельник обменялись взглядами и обсудили уже достигнутый прогресс, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию.
"Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия был деловой и полезной", - написал Ульянов в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 19:19
Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке
Он также сообщил, что провел встречу с политдиректорами Франции, Германии и Великобритании, возглавляющими делегации этих стран на переговорах по полному восстановлению СВПД. "У нас состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии дел и вопросах, которые необходимо урегулировать для достижения нашей общей цели", - сообщил российский постпред.
В столице Австрии проходят регулярные очные заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Как ранее заявлял Ульянов, участники переговоров нацелены достичь договоренности до конца мая.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 13:59
Путин оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
 
ИранРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09В Совбезе заподозрили США в вовлечении других стран в создание биооружия
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния