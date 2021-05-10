https://ria.ru/20210510/vstrecha-1731671804.html

Постпред России рассказал о встрече с делегацией из США по ядерной сделке

Постпред России рассказал о встрече с делегацией из США по ядерной сделке

Делегации России и США на переговорах по ядерной сделке с Ираном на встрече в понедельник обменялись взглядами и обсудили уже достигнутый прогресс, заявил... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T17:04

2021-05-10T17:04

2021-05-10T17:33

иран

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

сша

в мире

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ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Делегации России и США на переговорах по ядерной сделке с Ираном на встрече в понедельник обменялись взглядами и обсудили уже достигнутый прогресс, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию."Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия был деловой и полезной", - написал Ульянов в Twitter.Он также сообщил, что провел встречу с политдиректорами Франции, Германии и Великобритании, возглавляющими делегации этих стран на переговорах по полному восстановлению СВПД. "У нас состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии дел и вопросах, которые необходимо урегулировать для достижения нашей общей цели", - сообщил российский постпред.В столице Австрии проходят регулярные очные заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Как ранее заявлял Ульянов, участники переговоров нацелены достичь договоренности до конца мая.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html

https://ria.ru/20210430/putin-1730684142.html

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иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, сша, в мире