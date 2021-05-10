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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210510/valyuta-1731627409.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль немного подрос по отношению к евро и доллару в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T07:33
2021-05-10T10:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
евро
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рубль немного подрос по отношению к евро и доллару в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, к 7:07 курс доллара расчетами "завтра" снижался на шесть копеек, до 73,73 рубля, а евро — на 12 копеек, до 89,66 рубля.Это происходит на фоне дорожающей нефти — так, стоимость барреля Brent повысилась на 0,5 процента, до 68,66 доллара.
https://ria.ru/20210510/dollar-1731626201.html
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цены на нефть, московская биржа, brent, евро, доллар, рубль, экономика

Рубль укрепился к доллару и евро

07:33 10.05.2021 (обновлено: 10:30 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рубль немного подрос по отношению к евро и доллару в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, к 7:07 курс доллара расчетами "завтра" снижался на шесть копеек, до 73,73 рубля, а евро — на 12 копеек, до 89,66 рубля.
Это происходит на фоне дорожающей нефти — так, стоимость барреля Brent повысилась на 0,5 процента, до 68,66 доллара.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
06:52
Названы условия падения курса доллара до 50 рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentевроДолларРубльЭкономика
 
 
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