https://ria.ru/20210510/raketa-1731678642.html

Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа

Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:27

2021-05-10T18:27

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Далее армия сообщила, что сирены также сработали на местности, прилегающей к сектору Газа."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20210510/izrail-1731677770.html

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире