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Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа
Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:27
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Далее армия сообщила, что сирены также сработали на местности, прилегающей к сектору Газа."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа

18:27 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
 
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.
Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Далее армия сообщила, что сирены также сработали на местности, прилегающей к сектору Газа.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 18:15
ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе
"Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.
Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИерусалимХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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