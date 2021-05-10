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Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа
Израиль засек пуск противотанковой ракеты из сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:27
2021-05-10T18:27
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Далее армия сообщила, что сирены также сработали на местности, прилегающей к сектору Газа."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20210510/izrail-1731677770.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире