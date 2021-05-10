https://ria.ru/20210510/portugaliya-1731697414.html

В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти

В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти

Трое полицейских миграционной службы Португалии, до смерти избившие украинца, приговорены к тюремным срокам, сообщает газета Journal de Noticias. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T22:09

2021-05-10T22:09

2021-05-10T22:09

португалия

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МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Трое полицейских миграционной службы Португалии, до смерти избившие украинца, приговорены к тюремным срокам, сообщает газета Journal de Noticias.Украинский мигрант Игорь Хоменюк скончался в марте 2020 года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы и его собирались депортировать. В его гибели обвинили троих сотрудников Службы по делам иностранцев и границам (SEF). Следствие установило, что украинца избили, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В ходе суда, начавшегося в феврале, прокуратура сняла обвинения в убийстве, оставив в силе обвинения в преступлениях против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших смерть. Сами подсудимые заявили о своей невиновности.Судья Центрального уголовного суда Лиссабона Риу Коэльо заявил, что смерть Хоменюка стала прямым следствием действий подсудимых, однако их намерением не было убийство. Согласно судебному решению, "они действовали с целью бить и причинять боль, чтобы жертва была спокойна и не мешала работе миграционного центра и не заботясь о последствиях", говорится в решении.Двое обвиняемых - Дуарте Лажа и Луиш Силва - были приговорены к девяти годам тюрьмы, Бруно Соуза - к семи. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.Гибель украинца спровоцировала громкий скандал в Португалии. В декабре 2020 года глава SEF подала в отставку. В середине апреля SEF была расформирована, ее компетенции переданы новому органу - Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.

https://ria.ru/20191021/1560046983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

португалия, лиссабон (город), в мире