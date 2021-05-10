Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/portugaliya-1731697414.html
В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти
В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти
Трое полицейских миграционной службы Португалии, до смерти избившие украинца, приговорены к тюремным срокам, сообщает газета Journal de Noticias. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:09
2021-05-10T22:09
португалия
лиссабон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155705/06/1557050684_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_0e0eee0c1ae004732b51a73e8f2ee31e.jpg
МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Трое полицейских миграционной службы Португалии, до смерти избившие украинца, приговорены к тюремным срокам, сообщает газета Journal de Noticias.Украинский мигрант Игорь Хоменюк скончался в марте 2020 года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы и его собирались депортировать. В его гибели обвинили троих сотрудников Службы по делам иностранцев и границам (SEF). Следствие установило, что украинца избили, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В ходе суда, начавшегося в феврале, прокуратура сняла обвинения в убийстве, оставив в силе обвинения в преступлениях против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших смерть. Сами подсудимые заявили о своей невиновности.Судья Центрального уголовного суда Лиссабона Риу Коэльо заявил, что смерть Хоменюка стала прямым следствием действий подсудимых, однако их намерением не было убийство. Согласно судебному решению, "они действовали с целью бить и причинять боль, чтобы жертва была спокойна и не мешала работе миграционного центра и не заботясь о последствиях", говорится в решении.Двое обвиняемых - Дуарте Лажа и Луиш Силва - были приговорены к девяти годам тюрьмы, Бруно Соуза - к семи. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.Гибель украинца спровоцировала громкий скандал в Португалии. В декабре 2020 года глава SEF подала в отставку. В середине апреля SEF была расформирована, ее компетенции переданы новому органу - Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.
https://ria.ru/20191021/1560046983.html
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/06/1557050684_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b982f63dcd042b47abc0bea1c3d0033f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
португалия, лиссабон (город), в мире

В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти

22:09 10.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Лиссабон
Вид на Лиссабон - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Трое полицейских миграционной службы Португалии, до смерти избившие украинца, приговорены к тюремным срокам, сообщает газета Journal de Noticias.
Украинский мигрант Игорь Хоменюк скончался в марте 2020 года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы и его собирались депортировать. В его гибели обвинили троих сотрудников Службы по делам иностранцев и границам (SEF). Следствие установило, что украинца избили, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В ходе суда, начавшегося в феврале, прокуратура сняла обвинения в убийстве, оставив в силе обвинения в преступлениях против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших смерть. Сами подсудимые заявили о своей невиновности.
Судья Центрального уголовного суда Лиссабона Риу Коэльо заявил, что смерть Хоменюка стала прямым следствием действий подсудимых, однако их намерением не было убийство. Согласно судебному решению, "они действовали с целью бить и причинять боль, чтобы жертва была спокойна и не мешала работе миграционного центра и не заботясь о последствиях", говорится в решении.
Двое обвиняемых - Дуарте Лажа и Луиш Силва - были приговорены к девяти годам тюрьмы, Бруно Соуза - к семи. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.10.2019
21 октября 2019, 23:24
Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
Гибель украинца спровоцировала громкий скандал в Португалии. В декабре 2020 года глава SEF подала в отставку. В середине апреля SEF была расформирована, ее компетенции переданы новому органу - Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.
 
ПортугалияЛиссабон (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния