Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/palestintsy-1731691861.html
Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:54
2021-05-10T21:05
иерусалим
хамас
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
турция
восточный иерусалим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568742763_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_faba98a20d8760b8efd1e75484fbc86e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах и призвали стороны конфликта к сдержанности, сообщили в МИД РФ."Десятого мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении МИД РФ.Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Израильская армия ранее сообщила, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.
https://ria.ru/20210510/erdogan-1731686824.html
https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html
иерусалим
россия
турция
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568742763_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_7c65862602b41beaa8a723b438f4480a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иерусалим, хамас, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, восточный иерусалим, в мире

Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах

20:54 10.05.2021 (обновлено: 21:05 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре
28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах и призвали стороны конфликта к сдержанности, сообщили в МИД РФ.
"Десятого мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении МИД РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
19:59
Эрдоган заявил о намерении мобилизовать весь мир против "террора" Израиля

"Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Израильская армия ранее сообщила, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.
Место гибели палестинцев после израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
19:22
В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов
 
ИерусалимХамасРоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияВосточный ИерусалимВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния