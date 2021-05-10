Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
20:54 10.05.2021 (обновлено: 21:05 10.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах и призвали стороны конфликта к сдержанности, сообщили в МИД РФ.
"Десятого мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Израильская армия ранее сообщила, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.