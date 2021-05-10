https://ria.ru/20210510/palestintsy-1731691861.html

Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах

Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:54

2021-05-10T20:54

2021-05-10T21:05

иерусалим

хамас

россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

турция

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряженности в Восточном Иерусалиме, осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах и призвали стороны конфликта к сдержанности, сообщили в МИД РФ."Десятого мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении МИД РФ.Ранее в понедельник армия Израиля решила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Израильская армия ранее сообщила, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.

https://ria.ru/20210510/erdogan-1731686824.html

https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html

иерусалим

россия

турция

восточный иерусалим

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иерусалим, хамас, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, восточный иерусалим, в мире