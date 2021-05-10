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Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:01
2021-05-10T15:01
2021-05-10T15:01
красный полумесяц
биньямин нетаньяху
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима, отметив, что ситуация "ошибочно преподносится" мировыми СМИ.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились."Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе. Конечно, эти вещи ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят в заблуждение. В конце концов правда победит, но мы должны постоянно ее повторять", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.Нетаньяху подчеркнул, что "только под суверенитетом Израиля, (который распространил его на весь Иерусалим – ред.) с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех".Днем в понедельник ситуация на Храмовой горе, где утром вспыхнули масштабные столкновения, нормализовалась. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, один из них госпитализирован. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой, достигло 305, семь пострадавших в тяжелом состоянии, информировало представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T15:01
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Столкновения демонстрантов с полицией в Восточном Иерусалиме
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на 10 мая в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.
2021-05-10T15:01
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красный полумесяц, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима
, отметив, что ситуация "ошибочно преподносится" мировыми СМИ.
Столкновения в Восточном Иерусалиме
продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца
, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
"Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе. Конечно, эти вещи ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят в заблуждение. В конце концов правда победит, но мы должны постоянно ее повторять", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.
Нетаньяху подчеркнул, что "только под суверенитетом Израиля
, (который распространил его на весь Иерусалим – ред.) с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех".
Днем в понедельник ситуация на Храмовой горе, где утром вспыхнули масштабные столкновения, нормализовалась. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, один из них госпитализирован. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой, достигло 305, семь пострадавших в тяжелом состоянии, информировало представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.