Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731658380.html
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:01
2021-05-10T15:01
красный полумесяц
биньямин нетаньяху
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731647351_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_261e5725a90bdb3f0bcc651bf791187a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима, отметив, что ситуация "ошибочно преподносится" мировыми СМИ.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились."Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе. Конечно, эти вещи ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят в заблуждение. В конце концов правда победит, но мы должны постоянно ее повторять", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.Нетаньяху подчеркнул, что "только под суверенитетом Израиля, (который распространил его на весь Иерусалим – ред.) с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех".Днем в понедельник ситуация на Храмовой горе, где утром вспыхнули масштабные столкновения, нормализовалась. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, один из них госпитализирован. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой, достигло 305, семь пострадавших в тяжелом состоянии, информировало представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.
https://ria.ru/20210510/pomosch-1731646472.html
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T15:01
true
PT0M18S
Столкновения демонстрантов с полицией в Восточном Иерусалиме
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на 10 мая в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.
2021-05-10T15:01
true
PT2M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731647351_0:0:981:735_1920x0_80_0_0_086da0123096cd2cf8be3fc04279bc1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красный полумесяц, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире

Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме

15:01 10.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима, отметив, что ситуация "ошибочно преподносится" мировыми СМИ.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
"Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе. Конечно, эти вещи ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят в заблуждение. В конце концов правда победит, но мы должны постоянно ее повторять", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.
Нетаньяху подчеркнул, что "только под суверенитетом Израиля, (который распространил его на весь Иерусалим – ред.) с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех".
Днем в понедельник ситуация на Храмовой горе, где утром вспыхнули масштабные столкновения, нормализовалась. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, один из них госпитализирован. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой, достигло 305, семь пострадавших в тяжелом состоянии, информировало представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 12:22Религия и мировоззрение
Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира
 
Красный полумесяцБиньямин НетаньяхуИерусалимВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния