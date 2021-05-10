https://ria.ru/20210510/mashina-1731659086.html
На юго-востоке Москвы загорелась машина
На юго-востоке Москвы загорелась машина
Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:10
2021-05-10T15:10
2021-05-10T16:15
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731659487_0:99:969:644_1920x0_80_0_0_f289a703e53a5eb13203f377723b03c5.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Верхние Поля, владение 56, строение 26 загорелся автомобиль на проезжей части. Оперативные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.о уточненным данным, автомобиль, загоревшийся на дороге на юго-востоке Москвы, эвакуировали, проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
https://ria.ru/20210509/avtobus-1731596106.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731659487_0:8:969:735_1920x0_80_0_0_e06ba853838dce8d671fb339b5211e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве
, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На улице Верхние Поля, владение 56, строение 26 загорелся автомобиль на проезжей части. Оперативные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.
о уточненным данным, автомобиль, загоревшийся на дороге на юго-востоке Москвы, эвакуировали, проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Автомобиль эвакуирован, движение восстановлено", - говорится в сообщении.