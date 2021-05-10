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На юго-востоке Москвы загорелась машина
На юго-востоке Москвы загорелась машина
Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:10
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Верхние Поля, владение 56, строение 26 загорелся автомобиль на проезжей части. Оперативные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.о уточненным данным, автомобиль, загоревшийся на дороге на юго-востоке Москвы, эвакуировали, проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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москва, происшествия

На юго-востоке Москвы загорелась машина

15:10 10.05.2021 (обновлено: 16:15 10.05.2021)
 
© @Дептранс. ОперативноНа улице Верхние Поля загорелся автомобиль на проезжей части
На улице Верхние Поля загорелся автомобиль на проезжей части - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© @Дептранс. Оперативно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Верхние Поля, владение 56, строение 26 загорелся автомобиль на проезжей части. Оперативные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Устранение последствий возгорания автобуса на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 17:21
В Москве загорелся автобус
Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.
о уточненным данным, автомобиль, загоревшийся на дороге на юго-востоке Москвы, эвакуировали, проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Автомобиль эвакуирован, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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