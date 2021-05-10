https://ria.ru/20210510/mashina-1731659086.html

На юго-востоке Москвы загорелась машина

На юго-востоке Москвы загорелась машина

Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:10

2021-05-10T15:10

2021-05-10T16:15

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проезжей части на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Верхние Поля, владение 56, строение 26 загорелся автомобиль на проезжей части. Оперативные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.о уточненным данным, автомобиль, загоревшийся на дороге на юго-востоке Москвы, эвакуировали, проезжая часть свободна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

https://ria.ru/20210509/avtobus-1731596106.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия