https://ria.ru/20210510/gosdep-1731691592.html

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп

США предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта, заявил зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:52

2021-05-10T20:52

2021-05-10T22:02

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта, заявил зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник."Мы в прямом контакте с лидерами обеих стран… мы предложили поддержать мирное разрешение конфликта любым образом, каким мы только можем. Что более важно, мы призвали лидеров взять ответственность и стремиться создавать условия, чтобы эти вещи больше не происходили", - сказал Хеник."Мы, конечно, следим очень тесно за этой ситуацией, и мы воодушевлены тем, что лидеры обеих стран придерживаются договоренности о прекращении огня, которой они достигли… В то же время мы не можем принять за данность, что ситуация разрешена. Это не так", - добавил он, отметив, что с обеих сторон имеются беженцы и перемещенные лица."Мы надеемся избежать дальнейшей эскалации и жертв", - заключил Хеник.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Водораздел "Головной", ставший причиной конфликта между Киргизией и Таджикистаном Участок водораспределительного пункта "Головной", находящийся в верховьях реки Исфара, стал причиной конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран и применением огнестрельного оружия. 2021-05-10T20:52 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан, киргизия, сша, в мире