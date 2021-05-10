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Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп
Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп
США предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта, заявил зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:52
2021-05-10T22:02
таджикистан
киргизия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта, заявил зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник."Мы в прямом контакте с лидерами обеих стран… мы предложили поддержать мирное разрешение конфликта любым образом, каким мы только можем. Что более важно, мы призвали лидеров взять ответственность и стремиться создавать условия, чтобы эти вещи больше не происходили", - сказал Хеник."Мы, конечно, следим очень тесно за этой ситуацией, и мы воодушевлены тем, что лидеры обеих стран придерживаются договоренности о прекращении огня, которой они достигли… В то же время мы не можем принять за данность, что ситуация разрешена. Это не так", - добавил он, отметив, что с обеих сторон имеются беженцы и перемещенные лица."Мы надеемся избежать дальнейшей эскалации и жертв", - заключил Хеник.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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Водораздел "Головной", ставший причиной конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Участок водораспределительного пункта "Головной", находящийся в верховьях реки Исфара, стал причиной конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран и применением огнестрельного оружия.
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таджикистан, киргизия, сша, в мире

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп

20:52 10.05.2021 (обновлено: 22:02 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта, заявил зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник.
"Мы в прямом контакте с лидерами обеих стран… мы предложили поддержать мирное разрешение конфликта любым образом, каким мы только можем. Что более важно, мы призвали лидеров взять ответственность и стремиться создавать условия, чтобы эти вещи больше не происходили", - сказал Хеник.
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"Мы, конечно, следим очень тесно за этой ситуацией, и мы воодушевлены тем, что лидеры обеих стран придерживаются договоренности о прекращении огня, которой они достигли… В то же время мы не можем принять за данность, что ситуация разрешена. Это не так", - добавил он, отметив, что с обеих сторон имеются беженцы и перемещенные лица.
"Мы надеемся избежать дальнейшей эскалации и жертв", - заключил Хеник.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
 
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