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Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы
Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:26
2021-05-10T16:38
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская".Американский сторожевик Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом, а затем — с грузинскими катерами типа Island. С 4 по 6 мая корабль находился в порту Батуми.После этого корабль направился к берегам Украины, где 8 мая его встретил флагман украинской морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". Они отработали слаженность действий в международной тактической группе. За учениями наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля.В российском МИД отмечали, что США и другие страны НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Черного моря и стремятся нарастить присутствие у границ России.
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нато, одесса, сша, грузия, украина, в мире

Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы

11:26 10.05.2021 (обновлено: 16:38 10.05.2021)
 
© Фото : U.S. Navy/Haley NaceКорабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753)
Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : U.S. Navy/Haley Nace
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская".

"В 08:30 корабль пришвартовался на 15-м причале Морвокзала", — говорится в сообщении.

Американский сторожевик Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом, а затем — с грузинскими катерами типа Island. С 4 по 6 мая корабль находился в порту Батуми.
После этого корабль направился к берегам Украины, где 8 мая его встретил флагман украинской морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". Они отработали слаженность действий в международной тактической группе. За учениями наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля.
В российском МИД отмечали, что США и другие страны НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Черного моря и стремятся нарастить присутствие у границ России.
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