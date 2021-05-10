https://ria.ru/20210510/fregat-1731641612.html

Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы

Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:26

2021-05-10T11:26

2021-05-10T16:38

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская".Американский сторожевик Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом, а затем — с грузинскими катерами типа Island. С 4 по 6 мая корабль находился в порту Батуми.После этого корабль направился к берегам Украины, где 8 мая его встретил флагман украинской морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". Они отработали слаженность действий в международной тактической группе. За учениями наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля.В российском МИД отмечали, что США и другие страны НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Черного моря и стремятся нарастить присутствие у границ России.

https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html

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2021

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нато, одесса, сша, грузия, украина, в мире