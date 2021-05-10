https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731677001.html

Ле Пен оценила обращение военных к французским властям

Ле Пен оценила обращение военных к французским властям

В новом письме военных Франции о "распаде" страны нет никакого призыва к восстанию, это констатация нынешнего положения дел в стране, считает лидер партии... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:06

2021-05-10T18:06

2021-05-10T18:06

жеральд дарманен

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_f6ec84b5b2281145bfbe036ce941974a.jpg

ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. В новом письме военных Франции о "распаде" страны нет никакого призыва к восстанию, это констатация нынешнего положения дел в стране, считает лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Там черным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о призыве к восстанию, это констатация реального положения дел, которую наблюдают миллионы французов и к которой исполнительная власть должна отнестись серьезно", - заявила Ле Пен в эфире BFMTV.Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.

https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире