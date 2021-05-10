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Ле Пен оценила обращение военных к французским властям
Ле Пен оценила обращение военных к французским властям
В новом письме военных Франции о "распаде" страны нет никакого призыва к восстанию, это констатация нынешнего положения дел в стране, считает лидер партии... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:06
2021-05-10T18:06
жеральд дарманен
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. В новом письме военных Франции о "распаде" страны нет никакого призыва к восстанию, это констатация нынешнего положения дел в стране, считает лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Там черным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о призыве к восстанию, это констатация реального положения дел, которую наблюдают миллионы французов и к которой исполнительная власть должна отнестись серьезно", - заявила Ле Пен в эфире BFMTV.Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
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жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире

Ле Пен оценила обращение военных к французским властям

18:06 10.05.2021
 
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. В новом письме военных Франции о "распаде" страны нет никакого призыва к восстанию, это констатация нынешнего положения дел в стране, считает лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Там черным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о призыве к восстанию, это констатация реального положения дел, которую наблюдают миллионы французов и к которой исполнительная власть должна отнестись серьезно", - заявила Ле Пен в эфире BFMTV.
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Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.
Под письмом уже подписались более 100 тысяч человек.
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.
В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое обращение 20 французских генералов, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону "защитить патриотизм". По мнению военных, "распад - через определенный антирасизм - проявляется с единственной целью: создать на национальной территории Франции трудности и ненависть между сообществами". Они отмечали, что некоторые говорят о расизме, деколониальных теориях, "но в этих терминах эти ненавистные и фанатичные сторонники хотят расовой войны". В поддержку этого обращения высказалась Марин Ле Пен.
 
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