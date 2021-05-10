Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731660792.html
Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции
Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции
Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:27
2021-05-10T16:05
жеральд дарманен
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151535/49/1515354962_0:0:4986:2805_1920x0_80_0_0_0069479cb01b6018e666e009b4c37a70.jpg
ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.К 13:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 132 825 человек.Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По мнению военных, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.Глава Минобороны Франции Флоранс Парли тогда называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.В новом письме действующие военнослужащие, пожелавшие остаться анонимными, поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение. Военные считают, что во Франции "назревает гражданская война", самих себя они сравнивают с участниками Сопротивления, которые продолжали борьбу и погибали, тогда как коллаборационисты решили уступить захватчикам. На письмо уже отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он обвинил его авторов в отсутствии смелости и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
https://ria.ru/20210427/frantsiya-1730230196.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151535/49/1515354962_648:0:4968:3240_1920x0_80_0_0_0a246760ddf91f4673cf6cb01d35ac64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире

Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции

15:27 10.05.2021 (обновлено: 16:05 10.05.2021)
 
© AP Photo / Kamil Zihnioglu Французский солдат во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже
Французский солдат во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.
К 13:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 132 825 человек.
Начальник Генерального штаба Франции Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 2017 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00
Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались
Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По мнению военных, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли тогда называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.
В новом письме действующие военнослужащие, пожелавшие остаться анонимными, поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение. Военные считают, что во Франции "назревает гражданская война", самих себя они сравнивают с участниками Сопротивления, которые продолжали борьбу и погибали, тогда как коллаборационисты решили уступить захватчикам.
На письмо уже отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он обвинил его авторов в отсутствии смелости и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 23:46
Уже поздно: французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны
 
Жеральд ДарманенЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
23:22В ЮАР семь человек погибли в ДТП с бензовозом
Лента новостейМолния