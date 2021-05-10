https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731660792.html

Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции

Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции

Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:27

2021-05-10T15:27

2021-05-10T16:05

жеральд дарманен

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

в мире

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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.К 13:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 132 825 человек.Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По мнению военных, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.Глава Минобороны Франции Флоранс Парли тогда называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.В новом письме действующие военнослужащие, пожелавшие остаться анонимными, поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение. Военные считают, что во Франции "назревает гражданская война", самих себя они сравнивают с участниками Сопротивления, которые продолжали борьбу и погибали, тогда как коллаборационисты решили уступить захватчикам. На письмо уже отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он обвинил его авторов в отсутствии смелости и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.

https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html

https://ria.ru/20210427/frantsiya-1730230196.html

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жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире