https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731660792.html
Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции
Более ста тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции
Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:27
2021-05-10T15:27
2021-05-10T16:05
жеральд дарманен
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.К 13:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 132 825 человек.Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом "защитить патриотизм". По мнению военных, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.Глава Минобороны Франции Флоранс Парли тогда называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.В новом письме действующие военнослужащие, пожелавшие остаться анонимными, поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение. Военные считают, что во Франции "назревает гражданская война", самих себя они сравнивают с участниками Сопротивления, которые продолжали борьбу и погибали, тогда как коллаборационисты решили уступить захватчикам. На письмо уже отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он обвинил его авторов в отсутствии смелости и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
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жеральд дарманен, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире
ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.
К 13:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles
оставили подписи 132 825 человек.
Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эммануэлю Макрону
с призывом "защитить патриотизм". По мнению военных, Франции грозит распад: исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли тогда называла это обращение безответственным, а начальник штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр заявил, что подписавшие его предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы.
В новом письме действующие военнослужащие, пожелавшие остаться анонимными, поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение. Военные считают, что во Франции "назревает гражданская война", самих себя они сравнивают с участниками Сопротивления, которые продолжали борьбу и погибали, тогда как коллаборационисты решили уступить захватчикам.
На письмо уже отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен
. Он обвинил его авторов в отсутствии смелости и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.