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В Тель-Авиве начали открывать бомбоубежища
В Тель-Авиве начали открывать бомбоубежища
Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа, сообщила пресс-служба муниципалитета города. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:46
2021-05-10T23:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа, сообщила пресс-служба муниципалитета города.Пресс-служба армии Израиля сообщила РИА Новости, что к данному моменту информация об ударе по Тель-Авиву не поступала. Ранее ряд палестинских СМИ сообщили, что "Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского Джихада") нанесли ракетные удары по Тель-Авиву.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.
https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html
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восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Тель-Авиве начали открывать бомбоубежища

22:46 10.05.2021 (обновлено: 23:52 10.05.2021)
 
© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа, сообщила пресс-служба муниципалитета города.

"В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет Тель-Авива начал открывать муниципальные общественные убежища", - сообщает пресс-служба.

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Пресс-служба армии Израиля сообщила РИА Новости, что к данному моменту информация об ударе по Тель-Авиву не поступала. Ранее ряд палестинских СМИ сообщили, что "Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского Джихада") нанесли ракетные удары по Тель-Авиву.
Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.
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