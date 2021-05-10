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В Иерусалиме изменили маршрут традиционного шествия из-за беспорядков
В Иерусалиме изменили маршрут традиционного шествия из-за беспорядков
Маршрут традиционного шествия с флагами в Иерусалиме серьезно изменён из-за беспорядков, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:42
2021-05-10T17:42
2021-05-10T17:42
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Маршрут традиционного шествия с флагами в Иерусалиме серьезно изменён из-за беспорядков, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман."Были внесены изменения, которые касаются маршрута, он будет начинаться со стороны Яффских ворот - это христианский квартал, и оттуда будет идти к Стене Плача. Маршрут очень серьезно изменен", - сказал Зингерман.Представитель полиции отметил, что это произошло в соответствии с решением как политического руководства, так и руководства полиции, чтобы "предотвратить потенциальные столкновения и действия, которые могут повлечь за собой ущерб здоровью и безопасности людей".В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T17:42
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