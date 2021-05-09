В центре Екатеринбурга открылась выставка военной техники
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург с колокольни храма "Большой Златоуст"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Выставка вооружения и военной техники впервые открылась в День Победы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Площадка статического показа военной техники, стоящей на вооружение подразделений Центрального военного округа, развернута рядом с трибуной для гостей и жителей города. Всего на выставочной площадке размещено около 15 единиц современной и исторической бронетехники. В том числе современные танки с улучшенными характеристиками Т-72Б3М, газотурбинные Т-80, а также различные модификации танков Т-72", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исторический кластер представлен средними танками Т-34-85, Т-34-76, легкими Т-70 и Т-60, а также самоходными противотанковыми артиллерийскими установками Су-100. Кроме того, выставка дополнена колесной и легкобронированной ретротехникой из музея в Верхней Пышме. На площадке экспозиции военнослужащие ЦВО расскажут о тактико-технических характеристиками и боевых возможностях образцов представленного вооружения, с которыми жители и гости Екатеринбурга смогут сфотографироваться.