https://ria.ru/20210509/tekhnika-1731537806.html

В центре Екатеринбурга открылась выставка военной техники

В центре Екатеринбурга открылась выставка военной техники

Выставка вооружения и военной техники впервые открылась в День Победы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:45

2021-05-09T08:45

2021-05-09T08:45

центральный военный округ

екатеринбург

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Выставка вооружения и военной техники впервые открылась в День Победы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Отмечается, что исторический кластер представлен средними танками Т-34-85, Т-34-76, легкими Т-70 и Т-60, а также самоходными противотанковыми артиллерийскими установками Су-100. Кроме того, выставка дополнена колесной и легкобронированной ретротехникой из музея в Верхней Пышме. На площадке экспозиции военнослужащие ЦВО расскажут о тактико-технических характеристиками и боевых возможностях образцов представленного вооружения, с которыми жители и гости Екатеринбурга смогут сфотографироваться.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

екатеринбург

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2021

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центральный военный округ, екатеринбург, безопасность