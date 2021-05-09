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Российские дипломаты возложили цветы к братской могиле в Тбилиси
Российские дипломаты возложили цветы к братской могиле в Тбилиси
Руководство и сотрудники секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:37
2021-05-09T14:37
2021-05-09T14:37
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.В Грузии 9 мая является выходным днем. Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Тбилиси, прошли в этот раз в парке Киквидзе, а не в центральном парке Ваке, как это было в прежние годы. Парк Ваке, где представители страны традиционно возлагали 9 мая цветы к памятнику Неизвестному солдату, закрыт на ремонт."Для каждого человека 9 мая является особым днем, потому что у каждого есть человек в семье, который прошел эту войну. Он и для меня особый. Мой дед прошел всю войну в противотанковой артиллерии. Он чудом вернулся", - заявил глава секции Дмитрий Трофимов журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Руководство и сотрудники секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В Грузии
9 мая является выходным днем. Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Тбилиси
, прошли в этот раз в парке Киквидзе, а не в центральном парке Ваке, как это было в прежние годы. Парк Ваке, где представители страны традиционно возлагали 9 мая цветы к памятнику Неизвестному солдату, закрыт на ремонт.
"Для каждого человека 9 мая является особым днем, потому что у каждого есть человек в семье, который прошел эту войну. Он и для меня особый. Мой дед прошел всю войну в противотанковой артиллерии. Он чудом вернулся", - заявил глава секции Дмитрий Трофимов журналистам.