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Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт"
Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт"
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:37
2021-05-09T11:37
2021-05-09T17:12
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".Он уточнил, что "интерес большой", несмотря на то, что препарат "только зарегистрировали"."Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность составила 79,4 процента, что выше, чем у многих двусоставных препаратов. "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса.Серьезных нежелательных явлений после иммунизации специалисты не зарегистрировали.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
сообщил РИА Новости, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт
".
Он уточнил, что "интерес большой", несмотря на то, что препарат "только зарегистрировали".
"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность составила 79,4 процента, что выше, чем у многих двусоставных препаратов. "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса.
Серьезных нежелательных явлений после иммунизации специалисты не зарегистрировали.