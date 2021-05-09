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Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт"

Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:37

2021-05-09T11:37

2021-05-09T17:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".Он уточнил, что "интерес большой", несмотря на то, что препарат "только зарегистрировали"."Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность составила 79,4 процента, что выше, чем у многих двусоставных препаратов. "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса.Серьезных нежелательных явлений после иммунизации специалисты не зарегистрировали.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество