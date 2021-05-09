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Россиянам предложили полезную замену шашлыку
Россиянам предложили полезную замену шашлыку
Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:10
2021-05-09T02:10
россия
владимир павлов
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.Он отметил, что мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, поэтому стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.Главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря ему даже самые обычные продукты могут стать украшением стола, уверен он."Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — считает Павлов.Даже десерт можно приготовить таким образом, рассказал он.Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки.
https://ria.ru/20210503/produkty-1730958066.html
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россия, владимир павлов, здоровье, еда, питание, общество

Россиянам предложили полезную замену шашлыку

02:10 09.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.
Он отметил, что мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, поэтому стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.
"Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо", — сказал шеф-повар.
Главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря ему даже самые обычные продукты могут стать украшением стола, уверен он.
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"Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — считает Павлов.
Даже десерт можно приготовить таким образом, рассказал он.
"Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле", — посоветовал шеф-повар.
Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки.
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РоссияВладимир ПавловЗдоровьеЕдаПитаниеОбщество
 
 
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