https://ria.ru/20210509/shashlyk-1731524080.html

Россиянам предложили полезную замену шашлыку

Россиянам предложили полезную замену шашлыку

Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:10

2021-05-09T02:10

2021-05-09T02:10

россия

владимир павлов

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.Он отметил, что мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, поэтому стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.Главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря ему даже самые обычные продукты могут стать украшением стола, уверен он."Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — считает Павлов.Даже десерт можно приготовить таким образом, рассказал он.Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки.

https://ria.ru/20210503/produkty-1730958066.html

https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730621522.html

россия

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2021

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россия, владимир павлов, здоровье, еда, питание, общество