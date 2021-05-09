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Россиянам предложили полезную замену шашлыку
Россиянам предложили полезную замену шашлыку
Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:10
2021-05-09T02:10
2021-05-09T02:10
россия
владимир павлов
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.Он отметил, что мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, поэтому стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.Главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря ему даже самые обычные продукты могут стать украшением стола, уверен он."Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — считает Павлов.Даже десерт можно приготовить таким образом, рассказал он.Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки.
https://ria.ru/20210503/produkty-1730958066.html
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россия, владимир павлов, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Заменить традиционный мясной шашлык на майских пикниках более полезными для здоровья блюдами посоветовал в интервью радио Sputnik
шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов
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Он отметил, что мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, поэтому стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.
"Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо", — сказал шеф-повар.
Главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря ему даже самые обычные продукты могут стать украшением стола, уверен он.
"Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — считает Павлов.
Даже десерт можно приготовить таким образом, рассказал он.
"Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле", — посоветовал шеф-повар.
Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки.