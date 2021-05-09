https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html

Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС

Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС

Сербия после вступления в Евросоюз поможет ему стать "лучшим местом для жизни", заявил сербский президент Александр Вучич на приеме в честь Дня Европы. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T00:32

2021-05-09T00:32

2021-05-09T00:32

ана брнабич

александр вучич

евросоюз

сербия

европа

косово

в мире

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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербия после вступления в Евросоюз поможет ему стать "лучшим местом для жизни", заявил сербский президент Александр Вучич на приеме в честь Дня Европы.Вучич также отметил, что полноправное членство в ЕС наряду с компромиссным решением по вопросу Косово и Метохии сделает Сербию более благополучной и успешной страной.Официальным организатором мероприятия выступил глава делегации ЕС в Сербии Сем Фабрици, присутствовала и сербский премьер Ана Брнабич. Мероприятие прошло под слоганом "ЕС для тебя", на все здание президентской резиденции светотехникой проецировались флаги Сербии и Евросоюза.

https://ria.ru/20210429/sanktsii-1730506609.html

сербия

европа

косово

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2021

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ана брнабич, александр вучич, евросоюз, сербия, европа, косово, в мире