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Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
Сербия после вступления в Евросоюз поможет ему стать "лучшим местом для жизни", заявил сербский президент Александр Вучич на приеме в честь Дня Европы. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:32
2021-05-09T00:32
ана брнабич
александр вучич
евросоюз
сербия
европа
косово
в мире
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербия после вступления в Евросоюз поможет ему стать "лучшим местом для жизни", заявил сербский президент Александр Вучич на приеме в честь Дня Европы.Вучич также отметил, что полноправное членство в ЕС наряду с компромиссным решением по вопросу Косово и Метохии сделает Сербию более благополучной и успешной страной.Официальным организатором мероприятия выступил глава делегации ЕС в Сербии Сем Фабрици, присутствовала и сербский премьер Ана Брнабич. Мероприятие прошло под слоганом "ЕС для тебя", на все здание президентской резиденции светотехникой проецировались флаги Сербии и Евросоюза.
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ана брнабич, александр вучич, евросоюз, сербия, европа, косово, в мире

Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС

00:32 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербия после вступления в Евросоюз поможет ему стать "лучшим местом для жизни", заявил сербский президент Александр Вучич на приеме в честь Дня Европы.
"Сербия при вашей помощи, поддержке и критике станет страной, которую вы будете с радостью видеть в европейском союзе наций. Уверен, что и мы своей поддержкой, помощью и критикой поспособствуем, чтобы ЕС стал еще лучшим местом для жизни", - приводит пресс-служба президентской администрации слова Вучича, которые он произнес в субботу вечером в своей резиденции на торжественном приеме в честь Дня Европы.
Вучич также отметил, что полноправное членство в ЕС наряду с компромиссным решением по вопросу Косово и Метохии сделает Сербию более благополучной и успешной страной.
Официальным организатором мероприятия выступил глава делегации ЕС в Сербии Сем Фабрици, присутствовала и сербский премьер Ана Брнабич. Мероприятие прошло под слоганом "ЕС для тебя", на все здание президентской резиденции светотехникой проецировались флаги Сербии и Евросоюза.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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