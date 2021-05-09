На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19
© РИА Новости / Артур ЛебедевИсполнительница песни "День Победы" в рамках акции #ПоемДеньПобеды в Сочи
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Сегодня (в воскресенье) в Южно-Сахалинске, на главной площади города, состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне... В этом году парад... состоялся без каких-либо ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Знаменная группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времен Великой Отечественной войны.
В параде участвовали расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины-военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения "Юнармия" и другие. Всего - около 1 тысячи человек и 38 единиц боевой и специальной техники. Парад принимал исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский.
"По площади Победы Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", "Град". Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-400. По традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша")", - сообщили в пресс-службе.
В 22.00 (14.00 мск) в Южно-Сахалинске состоится праздничный салют.