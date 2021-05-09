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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/sakhalin-1731537168.html
На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19
На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19
Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:35
2021-05-09T08:35
день победы-2021
россия
юнармия
с-400 «триумф»
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Знаменная группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времен Великой Отечественной войны.В параде участвовали расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины-военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения "Юнармия" и другие. Всего - около 1 тысячи человек и 38 единиц боевой и специальной техники. Парад принимал​ исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский."По площади Победы Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", "Град". Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-400. По традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша")", - сообщили в пресс-службе.В 22.00 (14.00 мск) в Южно-Сахалинске состоится праздничный салют.
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россия, юнармия, с-400 «триумф», южно-сахалинск

На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19

08:35 09.05.2021
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевИсполнительница песни "День Победы" в рамках акции #ПоемДеньПобеды в Сочи
Исполнительница песни День Победы в рамках акции #ПоемДеньПобеды в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Сегодня (в воскресенье) в Южно-Сахалинске, на главной площади города, состоялся военный парад,​ посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне... В этом году парад... состоялся без каких-либо ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Знаменная группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времен Великой Отечественной войны.
В параде участвовали расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины-военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения "Юнармия" и другие. Всего - около 1 тысячи человек и 38 единиц боевой и специальной техники. Парад принимал​ исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский.
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"По площади Победы Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", "Град". Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-400. По традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша")", - сообщили в пресс-службе.
В 22.00 (14.00 мск) в Южно-Сахалинске состоится праздничный салют.
 
День Победы-2021РоссияЮнармияС-400 «Триумф»Южно-Сахалинск
 
 
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