https://ria.ru/20210509/sakhalin-1731537168.html

На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19

На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19

Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:35

2021-05-09T08:35

2021-05-09T08:35

день победы-2021

россия

юнармия

с-400 «триумф»

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Знаменная группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времен Великой Отечественной войны.В параде участвовали расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины-военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения "Юнармия" и другие. Всего - около 1 тысячи человек и 38 единиц боевой и специальной техники. Парад принимал​ исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский."По площади Победы Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", "Град". Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-400. По традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша")", - сообщили в пресс-службе.В 22.00 (14.00 мск) в Южно-Сахалинске состоится праздничный салют.

https://ria.ru/20210509/pushkov-1731528214.html

россия

южно-сахалинск

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россия, юнармия, с-400 «триумф», южно-сахалинск