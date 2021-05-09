Эксперт оценил доклад финской разведки об активности России в Европе
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная разведка Финляндии, опубликовавшая доклад о военной активности России в Европе, работает на публику, сам отчет содержит уже известные факты – Россия вынуждена усиливать свою армию для защиты интересов, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.
Ранее Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике". Авторы доклада утверждают, что "Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", это, по их мнению, "усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе".
"Финская военная разведка вообще стала работать на публику. В основном это прерогатива гражданских спецслужб, скажем, наши прибалтийские соседи каждый год издают ежегодники, где пишут об угрозах своим странам. Финны же сделали вполне объективный отчет, содержащий, в принципе, всем известные факты: Россия вынуждена усиливать свою армию, Россия готова защищать свои интересы в Арктике, для защиты своих интересов Россия использует свои войска", - сказал эксперт РИА Новости.
По мнению Куреева, "гораздо интереснее не сам отчет, а то, что финское руководство решило выложить какую-то общую часть его в открытый доступ, чего раньше не делала". "В отличие от гражданских спецслужб военные традиционно остаются в тени. Однако финское руководство, видимо, хочет продемонстрировать избирателям максимальную открытость, вот и занимается подобным пиаром", - отметил политолог. По его словам, "каких-либо провокационных заявлений в отчёте нет".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.