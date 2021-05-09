Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/razvedka-1731580222.html
Эксперт оценил доклад финской разведки об активности России в Европе
Эксперт оценил доклад финской разведки об активности России в Европе
Военная разведка Финляндии, опубликовавшая доклад о военной активности России в Европе, работает на публику, сам отчет содержит уже известные факты – Россия... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:46
2021-05-09T14:46
россия
финляндия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_734a0367e00ae167271f1926dc4a7e0e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная разведка Финляндии, опубликовавшая доклад о военной активности России в Европе, работает на публику, сам отчет содержит уже известные факты – Россия вынуждена усиливать свою армию для защиты интересов, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.Ранее Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике". Авторы доклада утверждают, что "Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", это, по их мнению, "усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе"."Финская военная разведка вообще стала работать на публику. В основном это прерогатива гражданских спецслужб, скажем, наши прибалтийские соседи каждый год издают ежегодники, где пишут об угрозах своим странам. Финны же сделали вполне объективный отчет, содержащий, в принципе, всем известные факты: Россия вынуждена усиливать свою армию, Россия готова защищать свои интересы в Арктике, для защиты своих интересов Россия использует свои войска", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению Куреева, "гораздо интереснее не сам отчет, а то, что финское руководство решило выложить какую-то общую часть его в открытый доступ, чего раньше не делала". "В отличие от гражданских спецслужб военные традиционно остаются в тени. Однако финское руководство, видимо, хочет продемонстрировать избирателям максимальную открытость, вот и занимается подобным пиаром", - отметил политолог. По его словам, "каких-либо провокационных заявлений в отчёте нет".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
https://ria.ru/20210504/voyska-1731142361.html
россия
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9c8ead8292898e5414b4f19e3027e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, финляндия, европа, в мире

Эксперт оценил доклад финской разведки об активности России в Европе

14:46 09.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная разведка Финляндии, опубликовавшая доклад о военной активности России в Европе, работает на публику, сам отчет содержит уже известные факты – Россия вынуждена усиливать свою армию для защиты интересов, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.
Ранее Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике". Авторы доклада утверждают, что "Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", это, по их мнению, "усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе".
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
08:00
В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
"Финская военная разведка вообще стала работать на публику. В основном это прерогатива гражданских спецслужб, скажем, наши прибалтийские соседи каждый год издают ежегодники, где пишут об угрозах своим странам. Финны же сделали вполне объективный отчет, содержащий, в принципе, всем известные факты: Россия вынуждена усиливать свою армию, Россия готова защищать свои интересы в Арктике, для защиты своих интересов Россия использует свои войска", - сказал эксперт РИА Новости.
По мнению Куреева, "гораздо интереснее не сам отчет, а то, что финское руководство решило выложить какую-то общую часть его в открытый доступ, чего раньше не делала". "В отличие от гражданских спецслужб военные традиционно остаются в тени. Однако финское руководство, видимо, хочет продемонстрировать избирателям максимальную открытость, вот и занимается подобным пиаром", - отметил политолог. По его словам, "каких-либо провокационных заявлений в отчёте нет".
Учения российских военнослужащих на военной базе в Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 21:32
NI призвал США "держаться подальше" от российских войск
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
 
РоссияФинляндияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния