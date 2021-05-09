https://ria.ru/20210509/pozhar-1731550098.html

При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек

При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек

Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:27

2021-05-09T10:27

2021-05-09T10:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю.Сообщение о возгорании в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в ночь с субботы на воскресенье. Горела кровля деревянного многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили более шести часов.По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками."Устанавливаются все причины произошедшего и точная причина пожара", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия