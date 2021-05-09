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При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:27
2021-05-09T10:27
2021-05-09T10:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю.Сообщение о возгорании в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в ночь с субботы на воскресенье. Горела кровля деревянного многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили более шести часов.По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками."Устанавливаются все причины произошедшего и точная причина пожара", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия