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При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:27
2021-05-09T10:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю.Сообщение о возгорании в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в ночь с субботы на воскресенье. Горела кровля деревянного многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили более шести часов.По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками."Устанавливаются все причины произошедшего и точная причина пожара", - подчеркнули в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек

10:27 09.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района Республики Крым унес жизнь одного человека, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю.
Сообщение о возгорании в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в ночь с субботы на воскресенье. Горела кровля деревянного многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили более шести часов.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре жителя села Табачное Бахчисарайского района 1957 года рождения. Огнем повреждены 13 квартир", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками.
"Устанавливаются все причины произошедшего и точная причина пожара", - подчеркнули в ведомстве.
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