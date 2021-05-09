https://ria.ru/20210509/pozdravlenie-1731573206.html

Пашинян поздравил Путина с Днем Победы

Пашинян поздравил Путина с Днем Победы

Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 76-й годовщиной победы РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:24

2021-05-09T13:24

2021-05-09T13:24

день победы-2021

россия

никол пашинян

армен саркисян

владимир путин

армения

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.Пашинян, в свою очередь, назвал 9 мая священным праздником для граждан Армении и России, одной из самых значимых и почитаемых дат. "Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг - бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов", - говорится в послании и.о. премьера, размещенном на сайте правительства.Пашинян выразил уверенность, что "армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности".В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Пашинян отметил, что как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. "Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами", - говорится в послании.

https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html

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россия, никол пашинян, армен саркисян, владимир путин, армения