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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pozdravlenie-1731573206.html
Пашинян поздравил Путина с Днем Победы
Пашинян поздравил Путина с Днем Победы
Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 76-й годовщиной победы РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:24
2021-05-09T13:24
день победы-2021
россия
никол пашинян
армен саркисян
владимир путин
армения
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.Пашинян, в свою очередь, назвал 9 мая священным праздником для граждан Армении и России, одной из самых значимых и почитаемых дат. "Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг - бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов", - говорится в послании и.о. премьера, размещенном на сайте правительства.Пашинян выразил уверенность, что "армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности".В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Пашинян отметил, что как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. "Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами", - говорится в послании.
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россия, никол пашинян, армен саркисян, владимир путин, армения

Пашинян поздравил Путина с Днем Победы

13:24 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян направили президенту РФ Владимиру Путину поздравления с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
"От души поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров. Уверен, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, будут и впредь служить надёжной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией. Прошу передать всем ветеранам, проживающим на армянской земле, пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни", - говорится в послании президента, размещенном на его сайте.
Пашинян, в свою очередь, назвал 9 мая священным праздником для граждан Армении и России, одной из самых значимых и почитаемых дат. "Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг - бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов", - говорится в послании и.о. премьера, размещенном на сайте правительства.
Пашинян выразил уверенность, что "армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности".
В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Пашинян отметил, что как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. "Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами", - говорится в послании.
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День Победы-2021РоссияНикол ПашинянАрмен СаркисянВладимир ПутинАрмения
 
 
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