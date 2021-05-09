https://ria.ru/20210509/pogoda-1731604920.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:27

2021-05-09T19:27

2021-05-09T22:50

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 9 мая завершится холодная и дождливая первая декада месяца, в ходе которой средняя температура была на полтора градуса ниже нормы, "а по количеству осадков уже на 100 процентов исчерпан месячный лимит".Синоптики прогнозируют, что в понедельник в столицу придет антициклон, который принесет малооблачную и сухую погоду. По его словам, в отдельные дни в небе будут появляться облака, возможны ливни с грозами.

https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html

https://ria.ru/20210509/groza-1731524642.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, москва, общество