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Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло
Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T19:27
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евгений тишковец
погода
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 9 мая завершится холодная и дождливая первая декада месяца, в ходе которой средняя температура была на полтора градуса ниже нормы, "а по количеству осадков уже на 100 процентов исчерпан месячный лимит".Синоптики прогнозируют, что в понедельник в столицу придет антициклон, который принесет малооблачную и сухую погоду. По его словам, в отдельные дни в небе будут появляться облака, возможны ливни с грозами.
https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html
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евгений тишковец, погода, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

19:27 09.05.2021 (обновлено: 22:50 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Александровском саду в Москве
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 9 мая завершится холодная и дождливая первая декада месяца, в ходе которой средняя температура была на полтора градуса ниже нормы, "а по количеству осадков уже на 100 процентов исчерпан месячный лимит".
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Синоптики прогнозируют, что в понедельник в столицу придет антициклон, который принесет малооблачную и сухую погоду.

"Ночью из-за северного ветра еще прохладно: ноль — плюс пять, а днем воздух уже прогреется до своей климатической нормы: плюс 13-18. Во вторник на фоне высокого атмосферного давления тоже будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту. А начиная со среды и до конца недели с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето. Ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7-12, а днем плюс 19-24, что соответствует многолетним показателям июня".

Евгений Тишковец
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
По его словам, в отдельные дни в небе будут появляться облака, возможны ливни с грозами.
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