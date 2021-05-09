Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло
19:27 09.05.2021 (обновлено: 22:50 09.05.2021)
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Летняя погода установится в Москве в середине наступающей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 9 мая завершится холодная и дождливая первая декада месяца, в ходе которой средняя температура была на полтора градуса ниже нормы, "а по количеству осадков уже на 100 процентов исчерпан месячный лимит".
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Синоптики прогнозируют, что в понедельник в столицу придет антициклон, который принесет малооблачную и сухую погоду.
"Ночью из-за северного ветра еще прохладно: ноль — плюс пять, а днем воздух уже прогреется до своей климатической нормы: плюс 13-18. Во вторник на фоне высокого атмосферного давления тоже будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту. А начиная со среды и до конца недели с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето. Ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7-12, а днем плюс 19-24, что соответствует многолетним показателям июня".
По его словам, в отдельные дни в небе будут появляться облака, возможны ливни с грозами.