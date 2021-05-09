Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в труде и в бою в период Великой Отечественной войны, и сегодня позволяет странам успешно противостоять всем вызовам и угрозам.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с праздником - Днем Победы. В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте главы белорусского государства.
В поздравлении Лукашенко напомнил, что "в годину тяжелых испытаний прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили, отстояли свою свободу и независимость".
"Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.
Как подчеркнул Лукашенко, "события последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".
Кроме того, по данным пресс-службы, Лукашенко поздравил с 76-летием Победы председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.