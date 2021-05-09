https://ria.ru/20210509/pobeda-1731546152.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:00

2021-05-09T10:00

2021-05-09T10:00

день победы-2021

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

белоруссия

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в труде и в бою в период Великой Отечественной войны, и сегодня позволяет странам успешно противостоять всем вызовам и угрозам.В поздравлении Лукашенко напомнил, что "в годину тяжелых испытаний прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили, отстояли свою свободу и независимость"."Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.Как подчеркнул Лукашенко, "события последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".Кроме того, по данным пресс-службы, Лукашенко поздравил с 76-летием Победы председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://ria.ru/20210509/veteran-1731544025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/rossiya-1731543575.html

россия

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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, белоруссия