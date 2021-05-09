Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731546152.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:00
2021-05-09T10:00
день победы-2021
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в труде и в бою в период Великой Отечественной войны, и сегодня позволяет странам успешно противостоять всем вызовам и угрозам.В поздравлении Лукашенко напомнил, что "в годину тяжелых испытаний прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили, отстояли свою свободу и независимость"."Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.Как подчеркнул Лукашенко, "события последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".Кроме того, по данным пресс-службы, Лукашенко поздравил с 76-летием Победы председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731544025.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/rossiya-1731543575.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:166:1657:1409_1920x0_80_0_0_34c591a9da83f26b48ecd6cd3af6bfe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, александр лукашенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, белоруссия

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

10:00 09.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с Днем Победы, заявив, что единство, испытанное народами в труде и в бою в период Великой Отечественной войны, и сегодня позволяет странам успешно противостоять всем вызовам и угрозам.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с праздником - Днем Победы. В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте главы белорусского государства.

В поздравлении Лукашенко напомнил, что "в годину тяжелых испытаний прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили, отстояли свою свободу и независимость".
"Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", - говорится в поздравлении.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Башкатов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
09:40День Победы-2021
"Победу отмечаю 8 и 9 мая". Как русский Иван стал партизаном в Бельгии
Как подчеркнул Лукашенко, "события последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".
Кроме того, по данным пресс-службы, Лукашенко поздравил с 76-летием Победы председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Танки Т-34-85 во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
09:37В России
Стало известно об уникальном расчете на Параде Победы
 
День Победы-2021РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния