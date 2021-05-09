https://ria.ru/20210509/pamyatnik-1731579870.html

Посол России возложил цветы к памятнику генералу Панфилову в Казахстане

Посол России возложил цветы к памятнику генералу Панфилову в Казахстане

Делегация посольства России в Казахстане во главе с послом Алексеем Бородавкиным в День Победы возложила цветы к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:45

2021-05-09T14:45

2021-05-09T14:45

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нур-султан

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общество

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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Делегация посольства России в Казахстане во главе с послом Алексеем Бородавкиным в День Победы возложила цветы к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в Нур-Султане, сообщила пресс-служба дипмиссии.В ходе возложения цветов посол назвал День Победы "праздником нашей славы и гордости".Кроме того, дипломат заявил о важности защиты общепризнанных норм и принципов международного права и отпора попыткам незаконного применения силы и вмешательства во внутренние дела государств."Это наш священный долг перед теми героями Великой Отечественной, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины", - сказал Бородавкин.Сформированная летом 1941 года под Алма-Атой 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова к октябрю 1941 года заняла рубеж обороны под Москвой, близ Волоколамска, протяжением 44 километра. Четырнадцатого октября к этому рубежу прорвались ударные части вермахта – три пехотные дивизии, одна мотодивизия и одна танковая дивизия. Панфиловцы сдерживали натиск немецких дивизий, рвавшихся к Москве. Генерал Панфилов впервые широко применил систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. Он погиб на поле боя 18 ноября под Волоколамском.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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россия, нур-султан, москва, казахстан, общество