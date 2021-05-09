https://ria.ru/20210509/novosibirsk-1731539052.html
В Новосибирске прошел парад Победы с участием техники и авиации
В Новосибирске прошел парад Победы с участием техники и авиации
Торжественный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в воскресенье прошел на центральной площади Новосибирска – площади имени... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:55
2021-05-09T08:55
2021-05-09T08:55
день победы-2021
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
новосибирск
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Торжественный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в воскресенье прошел на центральной площади Новосибирска – площади имени Ленина, в нем приняли участие свыше 2 тысяч человек и более 50 единиц техники.Власти в этом году не стали ограничивать доступ зрителей на парад, но все же рекомендовали горожанам наблюдать за ним с экранов телевизоров. С трибун на площади наблюдали за мероприятием только 75 ветеранов и их сопровождающие.Всего в параде в Новосибирске приняли участие 2 112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Центральный военный округ представили свыше 1 тысячи военнослужащих. Это личный состав соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. В параде приняли участие представители Росгвардии, МЧС и других силовых структур. Впервые в нем приняли участие четыре женских парадных расчета.По площади Ленина прошли более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Центрального военного округа. Так, впервые жители и гости города смогли увидеть на центральной площади многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост "ТММ-3М2" на базе автомобиля "КамАЗ".Кроме того, в состав механизированной колонны вошли боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексы ЗРК С-400 "Триумф", "Искандер", "Панцирь-1С", ракетные систем залпового огня "Град", танки Т-72Б3М, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины "Урал 4320" с 152-мм гаубицами "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК", комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон" и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Авиационную часть парада представили транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.В этом году в Новосибирске из-за ограничений по коронавирусу концертной программы, приуроченной к празднованию Дня Победы, не будет. Новосибирцы смогут почтить память ушедших участников Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки на монументе Славы в течение дня. Салют 9 мая прогремит в 22.00 местного времени на Михайловской набережной. Салюта на площади Ленина не будет. Всероссийская акция "Бессмертный полк" проводится в этом году в онлайн-режиме.По состоянию на 1 апреля 2021 года в Новосибирской области живут 9 915 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 1 107 – участники войны (и приравненные к ним: блокадники, узники концлагерей, военнослужащие последнего призыва) и 8 808 – труженики тыла. В 2020 году Новосибирску было присвоено звание "Город трудовой доблести".
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости.
Торжественный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в воскресенье прошел на центральной площади Новосибирска
– площади имени Ленина, в нем приняли участие свыше 2 тысяч человек и более 50 единиц техники.
Власти в этом году не стали ограничивать доступ зрителей на парад, но все же рекомендовали горожанам наблюдать за ним с экранов телевизоров. С трибун на площади наблюдали за мероприятием только 75 ветеранов и их сопровождающие.
Всего в параде в Новосибирске приняли участие 2 112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Центральный военный округ представили свыше 1 тысячи военнослужащих. Это личный состав соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. В параде приняли участие представители Росгвардии
, МЧС
и других силовых структур. Впервые в нем приняли участие четыре женских парадных расчета.
По площади Ленина прошли более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Центрального военного округа. Так, впервые жители и гости города смогли увидеть на центральной площади многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост "ТММ-3М2" на базе автомобиля "КамАЗ".
Кроме того, в состав механизированной колонны вошли боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексы ЗРК С-400
"Триумф", "Искандер", "Панцирь-1С", ракетные систем залпового огня "Град", танки Т-72Б3М
, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А
, боевые машины "Урал 4320" с 152-мм гаубицами "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК", комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон" и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34
времен Великой Отечественной войны. Авиационную часть парада представили транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8
АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31
.
В этом году в Новосибирске из-за ограничений по коронавирусу концертной программы, приуроченной к празднованию Дня Победы, не будет. Новосибирцы смогут почтить память ушедших участников Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки на монументе Славы в течение дня. Салют 9 мая прогремит в 22.00 местного времени на Михайловской набережной. Салюта на площади Ленина не будет. Всероссийская акция "Бессмертный полк" проводится в этом году в онлайн-режиме.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в Новосибирской области живут 9 915 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 1 107 – участники войны (и приравненные к ним: блокадники, узники концлагерей, военнослужащие последнего призыва) и 8 808 – труженики тыла. В 2020 году Новосибирску было присвоено звание "Город трудовой доблести".