Представители КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
14:52 09.05.2021 (обновлено: 16:31 09.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители КПРФ в День Победы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Жукову, передает корреспондент РИА Новости.
В возложении, приуроченном к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Также на нем присутствовали представители Центрального Комитета партии, фракции КПРФ в Государственной Думе, молодежного крыла КПРФ, общественных движений.
"Если бы не было нашей великой Победы в мае 45-го, думаю, все бы начинали новый год со дня рождения Гитлера. (...) Наша великая государственность была приговорена к смертной казни и к уничтожению, когда Сталин 3 июля 1941 года обратился ко всей стране со словами - "братья и сестры, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", его услышала вся страна. Главным лозунгом стал "за нашу советскую родину". За нашу советскую родину поднялись защитники брестской крепости и пограничники. С этим лозунгом сражались за независимость и свободу нашей державы те, кто защищал Киев и Минск, кто сражался за Одессу и Севастополь, кто защищал Ленинград и Сталинград, кто ломал фашистского зверя под Москвой и на орловско-курской дуге. "За нашу советскую родину" - этот лозунг гордо звучит и сегодня", - сказал Зюганов журналистам.
Торжественное возложение состоялось 9 мая после Парада Победы на Красной площади.