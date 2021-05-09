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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/mogila-1731581010.html
Представители КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Представители КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Представители КПРФ в День Победы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Жукову, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:52
2021-05-09T16:31
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москва
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день победы-2021
россия
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители КПРФ в День Победы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Жукову, передает корреспондент РИА Новости.В возложении, приуроченном к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Также на нем присутствовали представители Центрального Комитета партии, фракции КПРФ в Государственной Думе, молодежного крыла КПРФ, общественных движений."Если бы не было нашей великой Победы в мае 45-го, думаю, все бы начинали новый год со дня рождения Гитлера. (...) Наша великая государственность была приговорена к смертной казни и к уничтожению, когда Сталин 3 июля 1941 года обратился ко всей стране со словами - "братья и сестры, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", его услышала вся страна. Главным лозунгом стал "за нашу советскую родину". За нашу советскую родину поднялись защитники брестской крепости и пограничники. С этим лозунгом сражались за независимость и свободу нашей державы те, кто защищал Киев и Минск, кто сражался за Одессу и Севастополь, кто защищал Ленинград и Сталинград, кто ломал фашистского зверя под Москвой и на орловско-курской дуге. "За нашу советскую родину" - этот лозунг гордо звучит и сегодня", - сказал Зюганов журналистам.Торжественное возложение состоялось 9 мая после Парада Победы на Красной площади.
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ленинград, сталинград, москва, минск, россия, кпрф, геннадий зюганов, общество

Представители КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

14:52 09.05.2021 (обновлено: 16:31 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители КПРФ в День Победы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Жукову, передает корреспондент РИА Новости.
В возложении, приуроченном к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Также на нем присутствовали представители Центрального Комитета партии, фракции КПРФ в Государственной Думе, молодежного крыла КПРФ, общественных движений.
"Если бы не было нашей великой Победы в мае 45-го, думаю, все бы начинали новый год со дня рождения Гитлера. (...) Наша великая государственность была приговорена к смертной казни и к уничтожению, когда Сталин 3 июля 1941 года обратился ко всей стране со словами - "братья и сестры, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", его услышала вся страна. Главным лозунгом стал "за нашу советскую родину". За нашу советскую родину поднялись защитники брестской крепости и пограничники. С этим лозунгом сражались за независимость и свободу нашей державы те, кто защищал Киев и Минск, кто сражался за Одессу и Севастополь, кто защищал Ленинград и Сталинград, кто ломал фашистского зверя под Москвой и на орловско-курской дуге. "За нашу советскую родину" - этот лозунг гордо звучит и сегодня", - сказал Зюганов журналистам.
Торжественное возложение состоялось 9 мая после Парада Победы на Красной площади.
 
День Победы-2021ЛенинградСталинградМоскваМинскРоссияКПРФГеннадий ЗюгановОбщество
 
 
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