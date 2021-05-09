https://ria.ru/20210509/krasnoyarsk-1731580547.html
В Красноярске подросток сорвался со скалы
В Красноярске подросток сорвался со скалы
Подросток сбился с пути, возвращаясь домой в Свердловском районе Красноярска, и сорвавшись с обрыва, сумел зацепиться за камни скалы и вызвать спасателей,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:49
2021-05-09T14:49
2021-05-09T14:49
свердловский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Подросток сбился с пути, возвращаясь домой в Свердловском районе Красноярска, и сорвавшись с обрыва, сумел зацепиться за камни скалы и вызвать спасателей, сообщили РИА Новости в красноярском поисково-спасательном отряде краевого учреждения (КГКУ) "Спасатель".По данным КГКУ, инцидент произошел в воскресенье днем. Пятнадцатилетний юноша добираясь домой по улице Базайской перепутал дорогу и подойдя к обрыву упал с него."...руками юноша зацепился за камни скалы Красный Гребень. При этом молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска. На спасение 15-летнего (юноши - ред.) выехали специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения "Спасатель". Поиски мальчика, лежащего на скале, заняли около 50 минут", - сообщили в "Спасателе".Собеседник агентства уточнил, что из-за плохо проходимой местности мальчика искали с помощью квадроцикла и пешим прочесыванием лесного массива. После спасения подростка передали родственникам. В медицинской помощи юноша не нуждается.
https://ria.ru/20210508/reka-1731520148.html
свердловский район
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свердловский район, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости.
Подросток сбился с пути, возвращаясь домой в Свердловском районе Красноярска
, и сорвавшись с обрыва, сумел зацепиться за камни скалы и вызвать спасателей, сообщили РИА Новости в красноярском поисково-спасательном отряде краевого учреждения (КГКУ) "Спасатель".
По данным КГКУ, инцидент произошел в воскресенье днем. Пятнадцатилетний юноша добираясь домой по улице Базайской перепутал дорогу и подойдя к обрыву упал с него.
"...руками юноша зацепился за камни скалы Красный Гребень. При этом молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска. На спасение 15-летнего (юноши - ред.) выехали специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения "Спасатель". Поиски мальчика, лежащего на скале, заняли около 50 минут", - сообщили в "Спасателе".
Собеседник агентства уточнил, что из-за плохо проходимой местности мальчика искали с помощью квадроцикла и пешим прочесыванием лесного массива. После спасения подростка передали родственникам. В медицинской помощи юноша не нуждается.