https://ria.ru/20210509/krasnoyarsk-1731580547.html

В Красноярске подросток сорвался со скалы

В Красноярске подросток сорвался со скалы

Подросток сбился с пути, возвращаясь домой в Свердловском районе Красноярска, и сорвавшись с обрыва, сумел зацепиться за камни скалы и вызвать спасателей,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:49

2021-05-09T14:49

2021-05-09T14:49

свердловский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Подросток сбился с пути, возвращаясь домой в Свердловском районе Красноярска, и сорвавшись с обрыва, сумел зацепиться за камни скалы и вызвать спасателей, сообщили РИА Новости в красноярском поисково-спасательном отряде краевого учреждения (КГКУ) "Спасатель".По данным КГКУ, инцидент произошел в воскресенье днем. Пятнадцатилетний юноша добираясь домой по улице Базайской перепутал дорогу и подойдя к обрыву упал с него."...руками юноша зацепился за камни скалы Красный Гребень. При этом молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска. На спасение 15-летнего (юноши - ред.) выехали специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения "Спасатель". Поиски мальчика, лежащего на скале, заняли около 50 минут", - сообщили в "Спасателе".Собеседник агентства уточнил, что из-за плохо проходимой местности мальчика искали с помощью квадроцикла и пешим прочесыванием лесного массива. После спасения подростка передали родственникам. В медицинской помощи юноша не нуждается.

https://ria.ru/20210508/reka-1731520148.html

свердловский район

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловский район, красноярск, происшествия