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В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
За сутки в Москве госпитализированы 1 150 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:20
2021-05-09T11:20
2021-05-09T11:20
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 150 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 008 676. В Москве выявлено 2 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 150 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва