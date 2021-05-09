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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731555575.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:04
2021-05-09T11:04
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
республика алтай
еврейская автономная область
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.
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россия
республика алтай
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россия, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:04 09.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.
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