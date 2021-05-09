https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731555575.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:04

2021-05-09T11:04

2021-05-09T11:04

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

республика алтай

еврейская автономная область

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html

россия

республика алтай

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область