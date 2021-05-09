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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731554981.html
В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:02
2021-05-09T11:02
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 419 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1395 (16,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране отмечено 4 880 262 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
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россия, здоровье - общество, общество

В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса

11:02 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 419 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1395 (16,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране отмечено 4 880 262 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
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