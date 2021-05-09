https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731554981.html

В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:02

2021-05-09T11:02

2021-05-09T11:02

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 419 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1395 (16,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране отмечено 4 880 262 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество