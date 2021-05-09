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В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2828, Санкт-Петербурге - 729, Подмосковье - 636, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:01
2021-05-09T11:01
2021-05-09T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2828, Санкт-Петербурге - 729, Подмосковье - 636, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Туве - яетыре, Магаданской области и Республике Алтай - по три.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество