https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731535459.html

В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:04

2021-05-09T08:04

2021-05-09T08:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

германия

в мире

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 520 329 человек, скончались 84 775 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, германия, в мире