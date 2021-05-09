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В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:04
2021-05-09T08:04
2021-05-09T08:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
германия
в мире
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 520 329 человек, скончались 84 775 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса.
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РИА Новости
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здоровье - общество, германия, в мире