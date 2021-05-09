https://ria.ru/20210509/istoriya-1731583209.html
Компартия Греции обвинила Евросоюз в фальсификации истории
Компартия Греции обвинила Евросоюз в фальсификации истории
Евросоюз, отмечая 9 мая День Европы вместо "Великой антифашистской победы народов", пытается перевернуть историю с ног на голову, занимается фальсификацией... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:10
2021-05-09T15:10
2021-05-09T15:10
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евросоюз
эстония
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Евросоюз, отмечая 9 мая День Европы вместо "Великой антифашистской победы народов", пытается перевернуть историю с ног на голову, занимается фальсификацией истории, а в бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическими действиями СССР, теперь чествуют эсэсовцев, разрушают исторические памятники, заявила Компартия Греции (КПГ)."Девятого мая люди празднуют, чтят и помнят Великую антифашистскую победу народов, ознаменованную подписанием нацистами безоговорочной капитуляции 9 мая 1945 года. Советская Красная Армия, 20 миллионов погибших в Союзе Советских Социалистических Республик, павших на полях сражений, движения сопротивления Европы... - своими жертвами они написали эпос антифашистской победы", - говорится в заявлении КПГ, поступившем в РИА Новости.КПГ отдает дань уважения тем, кто сражался с оружием в руках, тем, кого пытали, заключали в тюрьмы, ссылали, тем, кто всеми силами действовал против нацистско-фашистской оси Германия-Италия-Япония и их союзников.КПГ заявила, что гордится тем, что была лидером героической борьбы, а тысячи ее членов своим героизмом и самопожертвованием написали некоторые из золотых страниц ее истории, внесли свой вклад в победный исход войны."ЕС, последовательно стремясь перевернуть историю с ног на голову, назвал 9 мая "Днем ЕС". В этом году он выбирает 9 мая, чтобы начать новую промывку мозгов, так называемую "конференцию о будущем Европы", - говорится в документе."Сегодняшние события в мировой экономике и на переднем крае международной конкуренции придают еще большее значение истории и урокам Второй мировой войны", - считает компартия.КПГ подчеркивает, что Евросоюз включил в свою официальную неприемлемую "теорию двух крайностей", приравнивающую нацистского монстра к коммунизму, играющую ведущую роль в антикоммунизме и фальсификации истории."В бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическими действиями коммунистической партии и Советского Союза, таких как Венгрия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, теперь при поддержке ЕС объявлены вне закона коммунистические партии и символы, там чествуют пособников СС, разрушают исторические памятники Антифашистской Победы, которые напоминали людям, кто, как и какими жертвами сокрушил фашизм", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html
https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html
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евросоюз, эстония, латвия, венгрия, в мире
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Евросоюз, отмечая 9 мая День Европы вместо "Великой антифашистской победы народов", пытается перевернуть историю с ног на голову, занимается фальсификацией истории, а в бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическими действиями СССР, теперь чествуют эсэсовцев, разрушают исторические памятники, заявила Компартия Греции (КПГ).
"Девятого мая люди празднуют, чтят и помнят Великую антифашистскую победу народов, ознаменованную подписанием нацистами безоговорочной капитуляции 9 мая 1945 года. Советская Красная Армия, 20 миллионов погибших в Союзе Советских Социалистических Республик, павших на полях сражений, движения сопротивления Европы... - своими жертвами они написали эпос антифашистской победы", - говорится в заявлении КПГ, поступившем в РИА Новости.
КПГ отдает дань уважения тем, кто сражался с оружием в руках, тем, кого пытали, заключали в тюрьмы, ссылали, тем, кто всеми силами действовал против нацистско-фашистской оси Германия-Италия-Япония и их союзников.
КПГ заявила, что гордится тем, что была лидером героической борьбы, а тысячи ее членов своим героизмом и самопожертвованием написали некоторые из золотых страниц ее истории, внесли свой вклад в победный исход войны.
"ЕС, последовательно стремясь перевернуть историю с ног на голову, назвал 9 мая "Днем ЕС". В этом году он выбирает 9 мая, чтобы начать новую промывку мозгов, так называемую "конференцию о будущем Европы", - говорится в документе.
"Сегодняшние события в мировой экономике и на переднем крае международной конкуренции придают еще большее значение истории и урокам Второй мировой войны", - считает компартия.
КПГ подчеркивает, что Евросоюз
включил в свою официальную неприемлемую "теорию двух крайностей", приравнивающую нацистского монстра к коммунизму, играющую ведущую роль в антикоммунизме и фальсификации истории.
"В бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическими действиями коммунистической партии и Советского Союза, таких как Венгрия
, Польша
, Эстония
, Латвия
, Литва
, теперь при поддержке ЕС объявлены вне закона коммунистические партии и символы, там чествуют пособников СС, разрушают исторические памятники Антифашистской Победы, которые напоминали людям, кто, как и какими жертвами сокрушил фашизм", - говорится в заявлении.