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В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение
В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение
Успехи технического прогресса и растущие темпы роботизации могут привести к резкому сокращению таких специальностей, как водитель, официант и курьер, заявил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:00
2021-05-09T19:54
россия
александр сафонов
олег смолин
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Успехи технического прогресса и растущие темпы роботизации могут привести к резкому сокращению таких специальностей, как водитель, официант и курьер, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.Тем не менее депутат надеется, что профессии учителя и врача не станут жертвой этой тенденции. Однако, по его мнению, все будет зависеть от позиции властей и того, как будут применять продукты технического прогресса."Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические", — пояснил Смолин.Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предрек исчезновение специальностей машиниста метро и водителя в ближайшие десять лет.
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россия, александр сафонов, олег смолин, общество

В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение

16:00 09.05.2021 (обновлено: 19:54 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОфициант и посетитель в кафе
Официант и посетитель в кафе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Успехи технического прогресса и растущие темпы роботизации могут привести к резкому сокращению таких специальностей, как водитель, официант и курьер, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

"Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации", — считает он.

Тем не менее депутат надеется, что профессии учителя и врача не станут жертвой этой тенденции. Однако, по его мнению, все будет зависеть от позиции властей и того, как будут применять продукты технического прогресса.
"Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические", — пояснил Смолин.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предрек исчезновение специальностей машиниста метро и водителя в ближайшие десять лет.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 07:10
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
 
РоссияАлександр СафоновОлег СмолинОбщество
 
 
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