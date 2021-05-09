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В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение
В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение
Успехи технического прогресса и растущие темпы роботизации могут привести к резкому сокращению таких специальностей, как водитель, официант и курьер, заявил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:00
2021-05-09T16:00
2021-05-09T19:54
россия
александр сафонов
олег смолин
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Успехи технического прогресса и растущие темпы роботизации могут привести к резкому сокращению таких специальностей, как водитель, официант и курьер, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.Тем не менее депутат надеется, что профессии учителя и врача не станут жертвой этой тенденции. Однако, по его мнению, все будет зависеть от позиции властей и того, как будут применять продукты технического прогресса."Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические", — пояснил Смолин.Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предрек исчезновение специальностей машиниста метро и водителя в ближайшие десять лет.
https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
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россия, александр сафонов, олег смолин, общество