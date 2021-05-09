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В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
Следователи СК в Новосибирске после проверки возбудили уголовное дело по факту несвоевременной выдаче 93-летней ветерану тыла положенных лекарств, сообщает в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:23
2021-05-09T10:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после проверки возбудили уголовное дело по факту несвоевременной выдаче 93-летней ветерану тыла положенных лекарств, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.Как сообщалось, следователи в ходе мониторинга СМИ выявили сообщение о том, что 93-летняя женщина столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств в льготной аптеке Новосибирска. По ее словам, все время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги. По данному факту следователями было организовано проведение проверки, ход которой поставили на контроль в центральном аппарате СК."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для поддержания здоровья 93-летней женщины. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану

10:23 09.05.2021 (обновлено: 10:34 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске после проверки возбудили уголовное дело по факту несвоевременной выдаче 93-летней ветерану тыла положенных лекарств, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщалось, следователи в ходе мониторинга СМИ выявили сообщение о том, что 93-летняя женщина столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств в льготной аптеке Новосибирска. По ее словам, все время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги. По данному факту следователями было организовано проведение проверки, ход которой поставили на контроль в центральном аппарате СК.
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"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для поддержания здоровья 93-летней женщины. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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