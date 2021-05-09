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Посол России рассказал об отношении к событиям войны в Армении
Посол России рассказал об отношении к событиям войны в Армении
Россия и Армения находятся на одной стороне баррикад в защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:08
2021-05-09T15:08
день победы-2021
россия
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Россия и Армения находятся на одной стороне баррикад в защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин после возложения венков к захоронению советских воинов в Ереване.По его словам, отношения в бывших республиках СССР к событиям войны неоднозначное, "есть достаточно тревожные тенденции в ряде стран, в том числе касающиеся реабилитации нацистских преступников, переоценки каких-то ценностей".Он с сожалением отметил, что в Армении в течение двух лет не удается провести акцию "Бессмертный полк" офлайн. "Но мне посчастливилось участвовать в шествии "Бессмертного полка" в 2019 году, и я был потрясен атмосферой, которая там царила. Ты понимаешь, что, действительно, это личное дело каждого, независимо от возраста - как для людей старшего возраста, так и молодежи, которая несет портреты дедов, прадедов", - добавил Копыркин.По его словам, общая Победа – один из наиболее ярких моментов истории. "Все мы прекрасно понимаем: не будь этой Великой Победы, которая далась ценой колоссальных жертв наших предков, мир был бы иным. И сейчас обращение к этой памяти подпитывает нас новыми духовными силами… Хочу поздравить всех нас с праздником, прежде всего наших ветеранов, которых, к сожалению становится все меньше, но они нам очень нужны, так как являются живым примером твердости духа, беззаветного служения своему Отечеству, народу, высоким, высшим нравственным духовным ценностям, которые имеют непреходящее значение", - отметил посол.Он пожелал ветеранам здоровья. "Ветераны еще полны энергии, полны желания жить, работать, действовать, и это очень важно", - сказал Копыркин.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731580870.html
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россия, ереван, армения, в мире

Посол России рассказал об отношении к событиям войны в Армении

15:08 09.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВетераны возлагают цветы у Вечного огня в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке "Победа" в Ереване
Ветераны возлагают цветы у Вечного огня в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке Победа в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Россия и Армения находятся на одной стороне баррикад в защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин после возложения венков к захоронению советских воинов в Ереване.
По его словам, отношения в бывших республиках СССР к событиям войны неоднозначное, "есть достаточно тревожные тенденции в ряде стран, в том числе касающиеся реабилитации нацистских преступников, переоценки каких-то ценностей".

"Но я думаю, что основная часть населения, народов бывшего СССР по достоинству оценивает значение этого события. Для многих людей в наших странах это не только дата историческая, но и событие личное. Память о победе, почитание героев передается из поколения в поколение. Это есть и в России, это есть и в Армении. Я очень рад, что Россия с Арменией в смысле уважения истории, защиты исторической правды о войне, уважения к ветеранам находятся по одну сторону баррикад", - сказал посол.

Он с сожалением отметил, что в Армении в течение двух лет не удается провести акцию "Бессмертный полк" офлайн. "Но мне посчастливилось участвовать в шествии "Бессмертного полка" в 2019 году, и я был потрясен атмосферой, которая там царила. Ты понимаешь, что, действительно, это личное дело каждого, независимо от возраста - как для людей старшего возраста, так и молодежи, которая несет портреты дедов, прадедов", - добавил Копыркин.
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По его словам, общая Победа – один из наиболее ярких моментов истории. "Все мы прекрасно понимаем: не будь этой Великой Победы, которая далась ценой колоссальных жертв наших предков, мир был бы иным. И сейчас обращение к этой памяти подпитывает нас новыми духовными силами… Хочу поздравить всех нас с праздником, прежде всего наших ветеранов, которых, к сожалению становится все меньше, но они нам очень нужны, так как являются живым примером твердости духа, беззаветного служения своему Отечеству, народу, высоким, высшим нравственным духовным ценностям, которые имеют непреходящее значение", - отметил посол.
Он пожелал ветеранам здоровья. "Ветераны еще полны энергии, полны желания жить, работать, действовать, и это очень важно", - сказал Копыркин.
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