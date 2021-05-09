https://ria.ru/20210509/armeniya-1731582994.html

Посол России рассказал об отношении к событиям войны в Армении

Посол России рассказал об отношении к событиям войны в Армении

Россия и Армения находятся на одной стороне баррикад в защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:08

2021-05-09T15:08

2021-05-09T15:08

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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Россия и Армения находятся на одной стороне баррикад в защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин после возложения венков к захоронению советских воинов в Ереване.По его словам, отношения в бывших республиках СССР к событиям войны неоднозначное, "есть достаточно тревожные тенденции в ряде стран, в том числе касающиеся реабилитации нацистских преступников, переоценки каких-то ценностей".Он с сожалением отметил, что в Армении в течение двух лет не удается провести акцию "Бессмертный полк" офлайн. "Но мне посчастливилось участвовать в шествии "Бессмертного полка" в 2019 году, и я был потрясен атмосферой, которая там царила. Ты понимаешь, что, действительно, это личное дело каждого, независимо от возраста - как для людей старшего возраста, так и молодежи, которая несет портреты дедов, прадедов", - добавил Копыркин.По его словам, общая Победа – один из наиболее ярких моментов истории. "Все мы прекрасно понимаем: не будь этой Великой Победы, которая далась ценой колоссальных жертв наших предков, мир был бы иным. И сейчас обращение к этой памяти подпитывает нас новыми духовными силами… Хочу поздравить всех нас с праздником, прежде всего наших ветеранов, которых, к сожалению становится все меньше, но они нам очень нужны, так как являются живым примером твердости духа, беззаветного служения своему Отечеству, народу, высоким, высшим нравственным духовным ценностям, которые имеют непреходящее значение", - отметил посол.Он пожелал ветеранам здоровья. "Ветераны еще полны энергии, полны желания жить, работать, действовать, и это очень важно", - сказал Копыркин.

https://ria.ru/20210509/veteran-1731580870.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

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россия, ереван, армения, в мире