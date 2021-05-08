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Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в дождь
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в дождь
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме несмотря на дождь, на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока", сообщается в Telegram-Канале... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-08T20:53
2021-05-13T19:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме несмотря на дождь, на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока", сообщается в Telegram-Канале Комплекса городского хозяйства столицы.Уточняется, что по состоянию на 19.00, в некоторых округах столицы уже выпало до 25 мм осадков, это почти половина месячной нормы. Ночью сильный дождь продолжится."Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.В Комплексе отметили, что на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, telegram (приложение), москва

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в дождь

20:53 08.05.2021 (обновлено: 19:05 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники ГУП "Мосводосток" снимают решетку ливневки на Олимпийском проспекте
Сотрудники ГУП Мосводосток снимают решетку ливневки на Олимпийском проспекте - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме несмотря на дождь, на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока", сообщается в Telegram-Канале Комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что по состоянию на 19.00, в некоторых округах столицы уже выпало до 25 мм осадков, это почти половина месячной нормы. Ночью сильный дождь продолжится.
"Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В Комплексе отметили, что на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП Мосводосток во время чистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокTelegram (приложение)Москва
 
 
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