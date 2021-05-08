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Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в дождь
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в дождь
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме несмотря на дождь, на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока", сообщается в Telegram-Канале... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-08T20:53
2021-05-08T20:53
2021-05-13T19:05
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме несмотря на дождь, на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока", сообщается в Telegram-Канале Комплекса городского хозяйства столицы.Уточняется, что по состоянию на 19.00, в некоторых округах столицы уже выпало до 25 мм осадков, это почти половина месячной нормы. Ночью сильный дождь продолжится."Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.В Комплексе отметили, что на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600580883.html
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городское хозяйство москвы, мосводосток, telegram (приложение), москва