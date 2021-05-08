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Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
За зиму многие набирают лишние килограммы из-за сниженной физической активности. Самый простой способ сбросить "зимний жир" назвала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:10
2021-05-08T02:10
2021-05-08T02:10
арина скоромная
россия
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За зиму многие набирают лишние килограммы из-за сниженной физической активности. Самый простой способ сбросить "зимний жир" назвала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.По ее словам, для похудения идеально подходит быстрая ходьба со скоростью 5-7 километров в час. Посвящать таким прогулкам нужно не менее 20 минут ежедневно, советует фитнес-эксперт.Для такого рода тренировок важно правильно подобрать обувь, иначе можно заработать плоскостопие или другие проблемы со стопой, отметила она."Лучше всего подойдет обувь для бега. Несмотря на то, что мы не бегаем, все равно такая обувь будет лучше всего, поскольку там есть амортизация, и стопа правильно стоит. Если у вас уже есть какие-то проблемы со стопой, можно еще добавить ортопедические стельки", — уточнила Скоромная. Еще один важный момент — верный выбор локации для быстрой ходьбы.Она уверена, что лучше ходить в зале на беговой дорожке, чем по городским улицам с загрязненным воздухом.
https://rsport.ria.ru/20210425/pokhudenie-1729847900.html
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арина скоромная, россия, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
За зиму многие набирают лишние килограммы из-за сниженной физической активности. Самый простой способ сбросить "зимний жир" назвала в интервью радио Sputnik
диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная
.
По ее словам, для похудения идеально подходит быстрая ходьба со скоростью 5-7 километров в час. Посвящать таким прогулкам нужно не менее 20 минут ежедневно, советует фитнес-эксперт.
"Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости", — пояснила Скоромная.
Для такого рода тренировок важно правильно подобрать обувь, иначе можно заработать плоскостопие или другие проблемы со стопой, отметила она.
"Лучше всего подойдет обувь для бега. Несмотря на то, что мы не бегаем, все равно такая обувь будет лучше всего, поскольку там есть амортизация, и стопа правильно стоит. Если у вас уже есть какие-то проблемы со стопой, можно еще добавить ортопедические стельки", — уточнила Скоромная.
Еще один важный момент — верный выбор локации для быстрой ходьбы.
"По городу быстро ходить не полезно, а даже вредно. Слишком много выхлопных газов от машин, и из-за этого грязный воздух. Ключевой момент, что тренировки должны быть на свежем воздухе. Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее", — заключила Скоромная.
Она уверена, что лучше ходить в зале на беговой дорожке, чем по городским улицам с загрязненным воздухом.