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У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение
У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T03:31
2021-05-08T03:31
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
тонга
фиджи
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (02.35 мск). Очаг залегал на глубине 398 километров. При этом по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 392 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 340 километрах к востоку от города Левука и 356 километрах к северо-западу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210507/zemletryasenie-1731434743.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тонга, фиджи, землетрясение, в мире

У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение

03:31 08.05.2021
 
© Flickr / Jeff LaythamЗакат на пляже Натадола Бич на Фиджи
Закат на пляже Натадола Бич на Фиджи - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Flickr / Jeff Laytham
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (02.35 мск). Очаг залегал на глубине 398 километров. При этом по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 392 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 340 километрах к востоку от города Левука и 356 километрах к северо-западу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 19:51
К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0
 
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ТонгаФиджиЗемлетрясениеВ мире
 
 
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