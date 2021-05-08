https://ria.ru/20210508/zemletryasyaenie-1731455747.html

У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение

У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T03:31

2021-05-08T03:31

2021-05-08T03:31

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

тонга

фиджи

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/145787/90/1457879022_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_198a9a3bfedc0368493ec0cab18b6b3b.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (02.35 мск). Очаг залегал на глубине 398 километров. При этом по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 392 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 340 километрах к востоку от города Левука и 356 километрах к северо-западу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210507/zemletryasenie-1731434743.html

тонга

фиджи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тонга, фиджи, землетрясение, в мире