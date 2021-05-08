https://ria.ru/20210508/volodin-1731488552.html

Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу

Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:52

2021-05-08T14:52

2021-05-08T14:54

тверская область

россия

игорь руденя

день победы

госдума рф

мемориал

вячеслав володин

тверская область

ржев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577381349_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_64348488f12f35df42ea0552aa4454d9.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо Ржевом, сообщает в субботу официальный сайт ГД.В торжественной церемонии участие также принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.Он отметил, что самое главное, чтобы "потомки павших помнили, какой ценой далась Победа"."Ничто не заменит нашу память. Это самое дорогое, что есть", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, следует развивать страну, опираясь на эту память.Руденя в свою очередь отметил, что в Тверской области делается все для сохранения исторической памяти. "Фактически, каждый третий ветеран Великой Отечественной войны - участник Ржевско-Вяземской операции. Сегодня, когда сюда приезжают более 700 тысяч человек, мы видим, насколько жива в наших сердцах память. Очень важная задача для руководителей регионов все это сохранить", - сказал губернатор.Бои подо Ржевом велись в ходе Великой Отечественной войны в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. В сражениях подо Ржевом Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек.В 2017 году ветераны Великой Отечественной войны предложили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин. Мемориал был открыт 30 июня 2020 года.

https://ria.ru/20210507/prazdnik-1731408712.html

https://ria.ru/20210508/drony-1731468178.html

россия

тверская область

ржев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, день победы, госдума рф, мемориал, вячеслав володин, тверская область, ржев, общество