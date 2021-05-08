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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210508/volodin-1731488552.html
Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу
Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:52
2021-05-08T14:54
тверская область
россия
игорь руденя
день победы
госдума рф
мемориал
вячеслав володин
тверская область
ржев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо Ржевом, сообщает в субботу официальный сайт ГД.В торжественной церемонии участие также принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.Он отметил, что самое главное, чтобы "потомки павших помнили, какой ценой далась Победа"."Ничто не заменит нашу память. Это самое дорогое, что есть", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, следует развивать страну, опираясь на эту память.Руденя в свою очередь отметил, что в Тверской области делается все для сохранения исторической памяти. "Фактически, каждый третий ветеран Великой Отечественной войны - участник Ржевско-Вяземской операции. Сегодня, когда сюда приезжают более 700 тысяч человек, мы видим, насколько жива в наших сердцах память. Очень важная задача для руководителей регионов все это сохранить", - сказал губернатор.Бои подо Ржевом велись в ходе Великой Отечественной войны в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. В сражениях подо Ржевом Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек.В 2017 году ветераны Великой Отечественной войны предложили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин. Мемориал был открыт 30 июня 2020 года.
https://ria.ru/20210507/prazdnik-1731408712.html
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россия, игорь руденя, день победы, госдума рф, мемориал, вячеслав володин, тверская область, ржев, общество

Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу

14:52 08.05.2021 (обновлено: 14:54 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо Ржевом, сообщает в субботу официальный сайт ГД.
В торжественной церемонии участие также принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью. Граждане нашей страны, Советского Союза, сделали все для того, чтобы жил мир", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что самое главное, чтобы "потомки павших помнили, какой ценой далась Победа".
"Ничто не заменит нашу память. Это самое дорогое, что есть", - подчеркнул спикер ГД.
По его мнению, следует развивать страну, опираясь на эту память.
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Руденя в свою очередь отметил, что в Тверской области делается все для сохранения исторической памяти. "Фактически, каждый третий ветеран Великой Отечественной войны - участник Ржевско-Вяземской операции. Сегодня, когда сюда приезжают более 700 тысяч человек, мы видим, насколько жива в наших сердцах память. Очень важная задача для руководителей регионов все это сохранить", - сказал губернатор.
Бои подо Ржевом велись в ходе Великой Отечественной войны в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. В сражениях подо Ржевом Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек.
В 2017 году ветераны Великой Отечественной войны предложили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин. Мемориал был открыт 30 июня 2020 года.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяДень ПобедыГосдума РФМемориалВячеслав ВолодинТверская областьРжевОбщество
 
 
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