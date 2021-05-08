Председатель Госдумы Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу
14:52 08.05.2021 (обновлено: 14:54 08.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу советскому солдату подо Ржевом, сообщает в субботу официальный сайт ГД.
В торжественной церемонии участие также принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью. Граждане нашей страны, Советского Союза, сделали все для того, чтобы жил мир", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что самое главное, чтобы "потомки павших помнили, какой ценой далась Победа".
"Ничто не заменит нашу память. Это самое дорогое, что есть", - подчеркнул спикер ГД.
По его мнению, следует развивать страну, опираясь на эту память.
Руденя в свою очередь отметил, что в Тверской области делается все для сохранения исторической памяти. "Фактически, каждый третий ветеран Великой Отечественной войны - участник Ржевско-Вяземской операции. Сегодня, когда сюда приезжают более 700 тысяч человек, мы видим, насколько жива в наших сердцах память. Очень важная задача для руководителей регионов все это сохранить", - сказал губернатор.
Бои подо Ржевом велись в ходе Великой Отечественной войны в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. В сражениях подо Ржевом Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек.
В 2017 году ветераны Великой Отечественной войны предложили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин. Мемориал был открыт 30 июня 2020 года.