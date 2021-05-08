https://ria.ru/20210508/volodin-1731487936.html
Володин прокомментировал надругательства над могилами павших в войне
Володин прокомментировал надругательства над могилами павших в войне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случаи надругательства над могилами павших и демонтаже мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:43
2021-05-08T14:43
2021-05-08T14:43
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
вячеслав володин
ссср
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случаи надругательства над могилами павших и демонтаже мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в освобождённых СССР странах, отметил, что "этого никто из нас никогда не простит", говорится в субботу на официальном сайте Госдумы.Володин отметил, что случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в странах, которые освободили советские солдаты, не могут сегодня оставить равнодушными их потомков.
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
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вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, вячеслав володин, ссср, в мире