https://ria.ru/20210508/volodin-1731487936.html

Володин прокомментировал надругательства над могилами павших в войне

Володин прокомментировал надругательства над могилами павших в войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случаи надругательства над могилами павших и демонтаже мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:43

2021-05-08T14:43

2021-05-08T14:43

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

вячеслав володин

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случаи надругательства над могилами павших и демонтаже мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в освобождённых СССР странах, отметил, что "этого никто из нас никогда не простит", говорится в субботу на официальном сайте Госдумы.Володин отметил, что случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов памяти жертвам Второй мировой войны в странах, которые освободили советские солдаты, не могут сегодня оставить равнодушными их потомков.

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, вячеслав володин, ссср, в мире