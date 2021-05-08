https://ria.ru/20210508/veteran-1731478354.html

На Камчатке ветеран получила медаль, которой была награждена 76 лет назад

На Камчатке ветеран получила медаль, которой была награждена 76 лет назад

Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад — в 1945 году,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T12:48

2021-05-08T12:48

2021-05-08T12:48

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад — в 1945 году, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа."Сегодня в Петропавловске-Камчатском в торжественной обстановке в присутствии представителей Командования Войск и сил на Северо-востоке России и юнармейцев военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко поздравил Сальму Яновну Шарупич с наступающим Днем Победы и вручил ветерану высокую государственную награду", — сообщает Восточный военный округ.О том, что у ветерана нет этой медали, стало известно в прошлом году во время подготовки материала о ней для размещения в мультимедийном комплексе на территории главного храма Вооруженных Сил."Сальме Яновне при демобилизации из Советской Армии была выдана справка о награждении её медалью "За Победу над Японией". Саму же награду она по неизвестным причинам не получила", — рассказали в Восточном военном округе.

https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html

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россия, камчатский край, петропавловск-камчатский