Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210508/veteran-1731478354.html
На Камчатке ветеран получила медаль, которой была награждена 76 лет назад
На Камчатке ветеран получила медаль, которой была награждена 76 лет назад
Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад — в 1945 году,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:48
2021-05-08T12:48
хорошие новости
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731478329_0:70:791:515_1920x0_80_0_0_33d47f01f80940df46aad3e3b18ac438.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад — в 1945 году, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа."Сегодня в Петропавловске-Камчатском в торжественной обстановке в присутствии представителей Командования Войск и сил на Северо-востоке России и юнармейцев военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко поздравил Сальму Яновну Шарупич с наступающим Днем Победы и вручил ветерану высокую государственную награду", — сообщает Восточный военный округ.О том, что у ветерана нет этой медали, стало известно в прошлом году во время подготовки материала о ней для размещения в мультимедийном комплексе на территории главного храма Вооруженных Сил."Сальме Яновне при демобилизации из Советской Армии была выдана справка о награждении её медалью "За Победу над Японией". Саму же награду она по неизвестным причинам не получила", — рассказали в Восточном военном округе.
https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731478329_55:0:752:523_1920x0_80_0_0_314dd689f735b754be179e88d185cc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, камчатский край, петропавловск-камчатский

На Камчатке ветеран получила медаль, которой была награждена 76 лет назад

12:48 08.05.2021
 
© Фото : официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского краяВетеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич
Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич получила медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад — в 1945 году, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"Сегодня в Петропавловске-Камчатском в торжественной обстановке в присутствии представителей Командования Войск и сил на Северо-востоке России и юнармейцев военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко поздравил Сальму Яновну Шарупич с наступающим Днем Победы и вручил ветерану высокую государственную награду", — сообщает Восточный военный округ.
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 11:45Хорошие новости
В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана
О том, что у ветерана нет этой медали, стало известно в прошлом году во время подготовки материала о ней для размещения в мультимедийном комплексе на территории главного храма Вооруженных Сил.
"Сальме Яновне при демобилизации из Советской Армии была выдана справка о награждении её медалью "За Победу над Японией". Саму же награду она по неизвестным причинам не получила", — рассказали в Восточном военном округе.
 
Хорошие новостиРоссияКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния