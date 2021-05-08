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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/vaktsina-1731475186.html
Bloomberg: бедные страны отказались закупать вакцину Pfizer
Bloomberg: бедные страны отказались закупать вакцину Pfizer
Страны с низким уровнем доходов отказались от закупки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла в письме... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:02
2021-05-08T14:40
распространение коронавируса
альберт бурла
вакцина pfizer/biontech
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Страны с низким уровнем доходов отказались от закупки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла в письме сотрудникам компании. Об этом сообщает Bloomberg.Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты.Но, по словам гендиректора, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин — либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства.Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз. На днях США выступили за отказ от патентов, что позволит расширить глобальный доступ к вакцинам от COVID-19. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций заявила, что разочарована этим решением. Бурла также не поддержал его: по его словам, патенты — не основное препятствие на пути к увеличению производства, а строительство новых заводов было бы контрпродуктивным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731291431.html
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альберт бурла, вакцина pfizer/biontech, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Bloomberg: бедные страны отказались закупать вакцину Pfizer

12:02 08.05.2021 (обновлено: 14:40 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Страны с низким уровнем доходов отказались от закупки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла в письме сотрудникам компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты.
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6 мая, 13:05Сказано в эфире
Гонка вакцин. Эксперты оценили выбор "лучшего препарата" от COVID-19
Но, по словам гендиректора, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин — либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства.
Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.
При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз.
На днях США выступили за отказ от патентов, что позволит расширить глобальный доступ к вакцинам от COVID-19. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций заявила, что разочарована этим решением. Бурла также не поддержал его: по его словам, патенты — не основное препятствие на пути к увеличению производства, а строительство новых заводов было бы контрпродуктивным.
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Распространение коронавирусаАльберт БурлаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
 
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