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Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:55

касым-жомарт токаев

владимир путин

общество

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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в составе Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента Казахстана.Согласно пресс-релизу, в ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая."Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - заключается в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, владимир путин, общество