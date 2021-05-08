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Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:00
2021-05-08T12:55
касым-жомарт токаев
владимир путин
общество
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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в составе Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента Казахстана.Согласно пресс-релизу, в ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая."Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - заключается в сообщении.
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касым-жомарт токаев, владимир путин, общество

Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

12:00 08.05.2021 (обновлено: 12:55 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в составе Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, в ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая.
"Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - заключается в сообщении.
 
Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОбщество
 
 
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