Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
12:00 08.05.2021 (обновлено: 12:55 08.05.2021)
АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в составе Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, в ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая.
"Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты", - заключается в сообщении.