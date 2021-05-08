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Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
Число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 178,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:05
2021-05-08T02:10
беспорядки в восточном иерусалиме
красный полумесяц
бапор
сектор газа
махмуд аббас
иерусалим
оон
иордания
восточный иерусалим
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ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 178, сообщает Красный полумесяц в Иерусалиме.Ранее сообщалось о 163 пострадавших палестинцах. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских. Красный полумесяц в Иерусалиме создал полевой госпиталь в районе столкновений.Госпитализированы 88 человек, остальным была оказана помощь на месте.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
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иерусалим
иордания
восточный иерусалим
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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.
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беспорядки в восточном иерусалиме, красный полумесяц, бапор, сектор газа, махмуд аббас, иерусалим, оон, иордания, восточный иерусалим, в мире

Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек

02:05 08.05.2021 (обновлено: 02:10 08.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники полиции задерживают участника беспорядков в Иерусалиме, Израиль
Сотрудники полиции задерживают участника беспорядков в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 178, сообщает Красный полумесяц в Иерусалиме.
Ранее сообщалось о 163 пострадавших палестинцах. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских. Красный полумесяц в Иерусалиме создал полевой госпиталь в районе столкновений.

"Ранения получили 178 палестинцев", - говорится в сообщении Красного полумесяца в Facebook.

Госпитализированы 88 человек, остальным была оказана помощь на месте.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.
Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
01:04
Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
 
Беспорядки в Восточном ИерусалимеКрасный полумесяцБАПОРСектор ГазаМахмуд АббасИерусалимООНИорданияВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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